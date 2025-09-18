Il portale ufficiale della Toscana

Alfabetizzazione digitale: un progetto contro il cyberbullismo nelle scuole della Toscana

Promosso dalla Polizia e dall’associazione “Riaccendi il sorriso” partirà da Firenze il 25 settembre e raggiungerà gli istituti scolastici in tutto il territorio toscano

/ Redazione
Prenderà il via da Firenze, il 25 settembre, il “Progetto di alfabetizzazione digitale degli istituti scolastici della Regione Toscana”, nato dalla collaborazione tra il Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana e l’associazione “Riaccendi il sorriso“, con l’obiettivo di raggiungere i dirigenti scolastici e dei docenti referenti per il cyberbullismo degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di tutte le province toscane.

Un uso consapevole e sicuro della Rete

L’iniziativa è mirata all’alfabetizzazione digitale e allo sviluppo delle capacità, in capo ai docenti, di gestire situazioni problematiche legate alla sicurezza digitale e al benessere psicofisico degli alunni, oltre che all’acquisizione di competenze pratiche per proteggere le informazioni personali e i dispositivi utilizzati, riconoscere e contrastare comportamenti dannosi online e promuovere un uso consapevole e sicuro della Rete tra gli studenti. I successivi momenti formativi coinvolgeranno poi tutte le province toscane, per concludersi entro la fine dell’anno.

Il progetto rientra nelle più ampie attività educative e di prevenzione, volte alla diffusione della cultura digitale e a un utilizzo corretto della rete, messe in campo dal Centro operativo per la sicurezza cibernetica per la Toscana, nell’ottica di un approccio integrato e globale, volto a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più giovani, promuovendo la diffusione della cultura digitale nel contesto scolastico e, quindi, un uso positivo e consapevole degli strumenti digitali.

