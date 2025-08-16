Il portale ufficiale della Toscana

Attualità/

Arrivata da Gaza malnutrita per essere curata, la ventenne non ce l’ha fatta

Marah Abu Zuhri è stata portata in Italia con altri palestinesi nell’ambito dell’operazione umanitaria. Ricoverata d’urgenza all’ospedale di Cisanello, le sue condizioni sono apparse subito molto critiche

/ Redazione
L’ospedale di Cisanello a Pisa

È morta il 15 agosto a Pisa la palestinese di 20 anni arrivata meno di 24 ore prima dalla Striscia di Gaza con un volo militare della 46/a Brigata aerea nell’ambito dell’operazione umanitaria del governo italiano per dare assistenza sanitaria ai civili palestinesi vittime del conflitto. Marah Abu Zuhri era arrivata con altri palestinesi in Italia ed è stata portata all’ospedale di Cisanello, ricoverata d’urgenza, ma le sue condizioni erano apparse subito molto critiche.

A comunicarne il decesso lo stesso ospedale. “Con profondo cordoglio – si legge in una nota –  l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana comunica la notizia del decesso della giovane palestinese ricoverata nell’unità operativa di Ematologia nella notte tra il 13 e il 14 agosto”.
Il quadro clinico si è subito pesentato molto complesso e compromesso a causa di profondo deperimento organico. Nella giornata di venerdì, dopo avere eseguito i primi accertamenti necessari e iniziato una terapia di supporto, si è verificata un’improvvisa crisi respiratoria e successivo arresto cardiaco che ha portato al decesso della giovane.

Il Presidente della Regione Eugenio Giani esprime “profondo dolore per la perdita della giovane palestinese e solidarietà di tutti i cittadini toscani alla famiglia”. “Il Sistema sanitario regionale  con il proprio personale, che ringrazio – dichiara – sarà sempre in prima fila per garantire massimo sostegno a favore della popolazione di Gaza”.

