Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Palio di Siena, la Tartuca vince la Provaccia: attesa per la Carriera dedicata alla Madonna dell’Assunta

Alle 19, cavalli e fantini ai canapi: Tittia tenta il “cappotto” ma Civetta, Pantera e Valdimontone sognano. Prova generale di Ferragosto vinta dal Bruco

/ Redazione
Palio di Siena – Foto: Questura di Siena

È stata la contrada della Tartuca con il fantino Antonio Siri, detto Amsicora, sul cavallo Entu de P. Ulpu, a vincere la Provaccia del Palio di Siena, ultimo test sul tufo di Piazza del Campo prima della carriera della sera del 16 agosto dedicata alla Madonna Assunta.

Ai canapi ci saranno dieci Contrade: Pantera, Tartuca, Drago, Bruco, Giraffa, Aquila, Leocorno, Onda, Civetta e Valdimontone. La giornata più attesa è iniziata alle 7.45 con la Messa del Fantino (officiata da Sua Eminenza il Cardinale e Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico), dopo la Provaccia e alle 10.30 appuntamento in Palazzo Pubblico per la segnatura dei fantini.

Alle 14.50 e alle 15.20 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.10 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Alle ore 16.50 fa il suo ingresso in piazza del Campo il Corteo Storico. Alle  19 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. L’ultimo accesso a piazza del Campo da via Duprè viene chiuso alle ore 17.45.

Rivalità e favoriti

Tra i favoriti c’è Leocorno con la coppia  già vincente: il cavallo Diodoro montato da Giovanni Atzeni detto Tittia, fuoriclasse del tufo con 11 vittorie e già trionfatore a luglio con l’Oca. In caso di successo, sarebbe “cappotto” (la conquista di entrambi i Palii corsi in un anno)  con lo stesso cavallo: un’impresa che lo avvicinerebbe ancora di più al mito di Aceto e le sue 14 vittorie.[/martk]

Rivale del Leocorno è la Civetta con Benitos, cavallo vittorioso nel 2024, e il fatino Scompiglio (alias Jonatan Bartoletti). Anche la Pantera sogna con Dino Pes detto Velluto su Viso d’Angelo. Come Valdimontone, che ha scelro un fantino  esperto come  Gingillo (Giuseppe Zedde) per Anda e Bola, cavallo forte che è andato più volte vicino alla vittoria.

La prova generale di Ferragosto ha messo in luce la qualità dei cavalli, anticipando una carriera che si preannuncia interessante. A vincere è stato il Bruco, con il cavallo Diamante Grigio e il fantino Mattia Chiavassa detto Tambani.

Tanti gli ospiti. È già a Siena Eddie Redmayne, ma sono attesi, secondo voci sempre più insistenti, anche Sting e Madonna. Fra gli ospiti istituzionali, attesi anche il vicesindaco di Parigi Arnaud Ngatcha, l’ambasciatore italiano in Cina Massimo Ambrosetti, e numerosi attori italiani tra cui Maurizio Lastrico e Matteo Martari.

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Arrivata da Gaza malnutrita per essere curata, la ventenne non ce l'ha fatta

Marah Abu Zuhri è stata portata in Italia con altri palestinesi nell'ambito dell'operazione umanitaria. Ricoverata d'urgenza all'ospedale di Cisanello, le sue condizioni sono apparse subito molto critiche

Attualità / Redazione

Palio di Siena, forte temporale su piazza del Campo: annullata la terza prova

La bandiera verde esposta dalle trifore del Palazzo Pubblico. Il programma e gli orari degli eventi fino al giorno della Carriera dedicata alla Madonna dell'Assunta

Attualità / Redazione

A Firenze il trasporto pubblico premia chi lo usa di più

Dal 25 agosto parte il bonus “Ti Porta Firenze”: abbonamenti a 5, 10 o 20 euro al mese per chi fa almeno 20 corse mensili. Agevolazioni legate a reddito e utilizzo, con l’obiettivo di 25mila cittadini beneficiari e un passo verso la gratuità del Tpl

Attualità

Traffico e smog nel mirino: al via il secondo lotto della variante di Grassina

Attualità

Nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa, lavori al via a marzo 2026

Attualità

Dai risparmi del Consiglio regionale, fondi a 117 comuni e 74 associazioni

Attualità

ITS Academy, il ponte tra formazione tecnica e occupazione di qualità

Attualità

Emergenze, nasce il protocollo Toscana–Baker Hughes per tutelare lavoratori e territorio

Attualità

Trenitalia, consegnato il 70esimo treno per la Toscana

I più popolari su intoscana

Ambiente / Redazione

In barca sull’Arno, decisivo passo in avanti per la navigabilità del fiume nel Pisano

Attualità / Redazione

Sanità: torna a Firenze il festival ‘Città della cura’

Storie / Redazione

Dona un rene al marito e gli evita la dialisi, la storia di una coppia di Grosseto

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.