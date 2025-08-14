Palio di Siena, forte temporale su piazza del Campo: annullata la terza prova

bandiera-verde-14-agosto-scaled - © Comune di Siena

Annullata per pioggia la terza prova del Palio di Siena in programma giovedì 14 agosto alle 19,15. A causa di un temporale abbattutosi sulla città poco dopo le 16 la pista di tufo nell’anello di piazza del Campo si è resa impraticabile. Ad ufficializzare il rinvio la bandiera verde esposta dal Comune di Siena dalle trifore del Palazzo Pubblico.

Gli orari del Palio

Venerdì 15 agosto, sono in programma le prove mattutine e serali alle 9 e alle 19:15. Il giorno di Ferragosto è anche il giorno della cerimonia di consegna da parte della sindaca Nicoletta Fabio del Premio Mangia e delle Medaglie di Civica Riconoscenza al Teatro dei Rinnovati, alle 11.30. Quest’anno è andato a Duccio Marsili per aver “contribuito ad accrescere la fama di Siena nel mondo”. Le Medaglie di Civica Riconoscenza sono andate, invece, a Marina Bossini e Luca Verdone, “che si sono resi, con la propria opera, cittadini benemeriti”.

Il giorno del Palio, sabato 16 agosto, alle ore 7.45 si tiene la Messa del Fantino (officiata da Sua Eminenza il Cardinale e Arcivescovo Augusto Paolo Lojudice presso la Cappella esterna di Palazzo Pubblico), mentre alle ore 9 è in programma la Provaccia, con l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà. Alle ore 10.30 appuntamento in Palazzo Pubblico per la segnatura dei fantini.

Alle ore 14.50 e alle ore 15.20 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.10 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Alle ore 16.50 fa il suo ingresso in piazza del Campo il Corteo Storico.