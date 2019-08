Il 25 agosto in Toscana partono i percorsi alla scoperta di Cosimo I

Al via il ciclo di itinerari gratuiti organizzati dal Comune di Firenze e MUS.E con il supporto di Unicoop Firenze

Da Arezzo e La Verna sulle orme di Cosimo I: ripartono i “Percorsi cosimiani”, itinerari gratuiti alla scoperta delle “testimonianze” del governo di Cosimo I de’ Medici organizzati dal Comune di Firenze e MUS.E, con il supporto di Unicoop Firenze in occasione del cinquecentenario della nascita di Cosimo e Caterina de’ Medici.



Il ciclo di appuntamenti non interesserà più soltanto Firenze come negli scorsi mesi, ma si estenderà ad altre parti della regione (dopo Arezzo e La Verna, anche Siena, Cerreto Guidi, Livorno e Pisa). Si parte da Arezzo e La Verna il 25 agosto (Arezzo h 10 e h 11.30 e La Verna h 15.30 e h 17) attraverso i luoghi vissuti e attraversati da Cosimo I durante il suo percorso politico.



Cosimo I - straordinariamente acuto e carismatico, ma anche “principe tremendo e spaventevole”, come scrive l’ambasciatore veneto Vincenzo Fedeli - disegnò in forma indelebile un nuovo assetto architettonico e urbanistico della città di Firenze e dell’intera Toscana: eletto appena diciassettenne “capo e primario del governo della città di Firenze e suo dominio” si trovò a governare un ampio e fragile territorio che includeva vaste aree di campagna, piccoli borghi, grandi centri urbani: fra questi i vicariati di San Giovanni Valdarno, Certaldo e Scarperia; le enclaves della Lunigiana e della Garfagnana; le città di Arezzo, Pisa, Pistoia, Volterra, Cortona, a cui si aggiungerà dal 1555, dopo una guerra tanto breve quanto intensa, anche Siena.



Fra gli emblemi di Cosimo I figurano due áncore con la scritta latina «duabus», a significare i due fondamenti del suo potere: l’alleanza con l’Impero e la fortificazione dello Stato di Toscana. I “Percorsi in Toscana” permetteranno di cogliere tanto la politica di riordino, controllo e difesa del Duca quanto la sua assidua frequentazione del territorio.



Per chi: giovani e adulti. Costi: gratuito. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni 055-276224 info@muse.comune.fi.it, www.musefirenze.it, www.500cosimocaterina.it.



Percorsi a Firenze

Quando: 29 settembre - 27 ottobre - 24 novembre h 10 e h 11.30

Dove: centro storico (partenza da Palazzo Medici Riccardi, via Cavour 1) Durata: 1h15’ per ciascuna visita.



Percorsi in Toscana

Quando e dove - 25 agosto: Arezzo h 10 e h 11.30 e La Verna h 15.30 e h 17 - 15 settembre: Siena h 10 e h 11.30 - 20 ottobre: Villa di Cerreto Guidi h 10 e h 11.30 - 17 novembre: Pisa h 10 e h 11.30 e Livorno h 14.30 e h 16 Durata: 1h15’ per ciascuna visita.



Il primo appuntamento di ogni visita è riservato ai soci Unicoop Firenze. L’eventuale viaggio per raggiungere i luoghi di visita è a cura dei singoli partecipanti. Le visite prevedono tratti da percorrere a piedi.



Per lo specifico punto di inizio di ogni visita: 055-2768224 info@muse.comune.fi.it

22/08/2019