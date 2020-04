Scandicci, il 'Libro della vita' riparte su Facebook con Pietro Bartolo

Domenica 26 aprile alle 11 torna l'appuntamento con gli ultimi quattro libri, sarà in streaming sulla pagina del comune

Domenica 26 aprile 2020 alle ore 11 ripartono gli appuntamenti de Il Libro della Vita: stesso giorno, stessa ora, ma sulle pagine Facebook del Comune di Scandicci e de Il libro della vita. Gli ultimi 4 appuntamenti della sesta edizione, riadattati per una fruizione solo online e con alcuni cambi di programma per l’emergenza sanitaria Covid-19, si trasformano in una versione più agile, senza tuttavia penalizzare i contenuti. Gli incontri non saranno in diretta ma registrati e saranno visibili sulle pagine facebook del Comune di Scandicci e de Il libro della Vita e saranno presentati da Raffaele Palumbo.



Domenica 26 aprile sarà ospite della rassegna Pietro Bartolo, medico ed eurodeputato che per quasi vent'anni è stato responsabile delle prime visite ai migranti in arrivo a Lampedusa. Domenica 3 maggio ore 11, Anna Steiner, architetto e docente alla Facoltà di Design del Politecnico di Milano parlerà del suo rapporto con il libro Il diario di Anna Frank. Sabato 9 maggio ore 21, David Riondino, attore, poeta e musicista, parlerà di una città per lui fondamentale e ne racconterà il perchè: La Havana. Domenica 17 maggio ore 11, Neri Binazzi, docente di linguistica all'Università di Firenze, parlerà del suo libro della vita, Il coraggio del pettirosso di Maurizio Maggiani.



“È difficile parlare di cultura senza cadere nella retorica di questi tempi – dicono i promotori de Il Libro della Vita - Quello di cui siamo certi è che la scienza del sapere, dello scrivere, dell'immaginare, del guardarsi dentro sono indispensabili come quelle del curare. All'inizio di questa emergenza molti scrivevano o dicevano cose tipo "la bellezza salverà il mondo", o "l'arte ci guarirà": ebbene, è certo che questo non sia possibile, che questo sia uno scontro frontale che necessita della scienza, della buona politica e dell'impegno di ognuno di noi. Quello che invece la cultura può, è comunque molto, molto, molto importante: ascoltare menti illuminate, leggere buona letteratura, ascoltare buona musica è il modo migliore per tenere il nostro cervello allenato, per non cadere in stati d'animo inutili e dannosi, per capire che i nostri sentimenti sono quelli di molte altre persone. Inoltre, crediamo sia di vitale importanza continuare a sostenere come possibile il comparto culturale, fatto di lavoratori che come tutti gli altri soffrono la difficile crisi economica che ci sta colpendo”.

