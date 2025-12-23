Il portale ufficiale della Toscana

Arte e cura, le foto Alinari per il nuovo ingresso dell’ospedale di Siena

Il primo percorso espositivo dedicato alla storia del nosocomio in concomitanza con l’inaugurazione della nuova entrata, entro il mese di febbraio

Il nuovo ingresso dell’ospedale di Siena, al momento in ristrutturazione, sarà arricchito dalle foto Alinari: il progetto è frutto dell’accordo tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e la Fondazione Alinari per la Fotografia.

L’intesa avrà durata triennale, fino al 2028, e prevede la realizzazione di tre percorsi espositivi, uno per ogni anno. Le esposizioni riguarderanno la memoria e l’origine dell’ospedale, la città di Siena e i valori della cura. L’obiettivo è far coincidere l’inaugurazione del nuovo ingresso, che avverrà entro il mese di febbraio, con la realizzazione di un primo percorso espositivo dedicato proprio alle memorie e all’origine dell’ospedale.

“Ringrazio la Fondazione Alinari e i suoi vertici per aver accettato la nostra proposta di collaborazione. – afferma il professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese – Il rifacimento dell’ingresso ha come obiettivo quello di trasmettere ai nostri pazienti e alla nostra utenza un senso di accoglienza e di benessere. Poiché siamo convinti che, proprio come accadeva all’interno dell’antico Ospedale del Santa Maria della Scala, le varie forme d’arte debbano trovare posto all’interno della nostra struttura per sostenere i percorsi di cura dei nostri pazienti, abbiamo pensato che l’ingresso potesse diventare anche un luogo di esposizione di opere d’arte, inclusa la fotografia. Auspico che alla collaborazione siglata oggi con Alinari ne seguano altre, con ulteriori istituzioni, che vogliano prendersi cura insieme a noi dei nostri pazienti e dei loro cari”.

La Fondazione Alinari per la Fotografia è un ente senza scopo di lucro, istituito nel 2020 dalla Regione Toscana, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio fotografico Alinari. Con oltre 5 milioni di beni fisici databili del 1841 ad oggi, la Regione Toscana, attraverso la Fondazione Alinari, dispone di uno dei patrimoni fotografici più importanti al mondo.

“La collaborazione con l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese rappresenta per la Fondazione Alinari un motivo di soddisfazione e una responsabilità particolarmente sentita -, afferma il presidente della Fondazione Alinari Giorgio van Straten -. Desidero quindi ringraziare la direzione dell’ospedale per aver voluto coinvolgere la Fondazione in questo progetto che mette in dialogo due istituzioni toscane dalla lunga storia: un ospedale la cui fondazione è tra le più antiche d’Europa e un archivio fotografico considerato il primo al mondo per origine, riconoscendo il ruolo fondamentale dell’arte e della memoria come parte essenziale del benessere collettivo”

