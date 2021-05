La Cina e la Toscana si incontrano: l’offerta turistica toscana si presenta su WeChat

La locandina dell’evento di oggi: inquadrando il QRCode si apre la stanza dello streaming

Oggi per la prima volta la Toscana presenterà la sua offerta turistica al pubblico cinese sul canale WeChat di C-trip, il più importante tour operator on-line cinese. Alle 14 (ora italiana) di venerdì 21 maggio infatti si terrà il live streaming “La Toscana si presenta”, che vedrà protagonisti due influencer molto noti in Cina: la blogger Suny e Alex, un attore italiano cresciuto in Cina.

Cina e Toscana più vicine con il progetto Smart China

L’iniziativa di oggi, realizzata in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana, fa parte del progetto “Smart China” di Toscana Promozione Turistica che, dopo la fase di start up tra il 2019 e il 2020, ora è operativo con le prime azioni di contatto tra tour operator cinesi e operatori turistici italiani.

L’obiettivo di “Smart China” è infatti quello di presentare la ricchissima offerta della Toscana, con le molte e diversificate destinazioni e i tantissimi prodotti turistici, al grande pubblico di tv, web e social media e di rendere facile la prenotazione dei pacchetti turistici sui canali commerciali di settore, ai turisti, ai visitatori potenziali, ad agenzie di viaggio e ai tour operator cinesi.

Nello specifico la mappatura realizzata tra il 2019 e il 2020 ha coinvolto 480 strutture ricettive (tra alberghi, relais, resort, agriturismi ecc.), 90 società di servizi e 118 tra tour operator, Destination manager organization (Dmo) e Destination manager company (Dmc), arrivando a 688 operatori toscani del settore che hanno manifestato il loro interesse verso il mercato cinese ed a partecipare alle varie fasi del progetto “Smart China”.

“Smart China è un progetto ambizioso in cui crediamo convintamente e che mano a mano si sta articolando sempre di più – ha commentato l’assessore al turismo della Toscana, Leonardo Marras – l’obiettivo è essere presenti e ben riconoscibili all’interno del mercato cinese che è uno dei più rilevanti per il nostro turismo e che sarà anche uno dei primi a ripartire a livello internazionale come mostrano i dati della timida ripresa, per il momento, interna al Paese. Rilevo con piacere la partecipazione, considerevole, degli operatori che hanno accolto la nostra offerta di collaborazione: insieme ricostruiremo l’immagine forte e attrattiva della Toscana nel mondo”.

La Toscana si promuove su televisioni e social network

Tre le attività di promozione coordinate fra loro che sono state attivate per definire una unica strategia articolata e multicanale per un mercato enorme: dalla divulgazione alla comunicazione, dalla promozione alla commercializzazione. La prima con la tv di stato CCTV per far conoscere la cultura, la storia, il paesaggio e il patrimonio diffuso della Toscana, le attività di sport cultura, eventi e shopping delle grandi firme e dell’artigianato di qualità. La seconda appunto con la piattaforma multifunzionale WeChat e la terza con il portale turistico Ctrip Group.

La prima attività di divulgazione e promozione con CCTV consiste nella co-produzione italo- cinese e la messa in onda di otto puntate di un documentario dedicato alla Toscana.

La seconda attività di promozione è stata rivolta ai 118 tra tour operator, dmo e dmc che sono stati invitati ad inviare le proprie idee ed esperienze di viaggio da presentare su WeChat grazie all’account ufficiale di Toscana Promozione Turistica: trenta gli addetti ai lavori che hanno aderito e circa cento le proposte tra “pacchetti turistici” e “idee di viaggio” divise in 4 sezioni che caratterizzano la vacanza in Toscana: natura ed outdoor, enogastronomia e paesaggi, benessere relax e terme, arte e cultura.

La terza attività di promozione invece coinvolge tutti i 688 operatori e riguarda un collegamento diretto con il gigante dell’e-commerce turistico Ctrip Group, primo portale turistico cinese fornitore leader per il settore di prenotazioni di pacchetti turistici, con circa 300 milioni di utenti registrati. Gli operatori, ognuno per la propria tipologia di offerta, sono stati messi in contatto con la maggiore Ota -Online Travel Agencies – asiatica per proporre direttamente i propri servizi.