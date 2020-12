Cosa si può (e non si può) fare in Toscana a Natale e Capodanno. Spiegato bene

Con i colori che cambiano da un giorno all’altro in base al calendario – e di conseguenza cambiano anche le regole – sono in molti a domandarsi cos’è possibile fare. E soprattutto quando è possibile farlo. Allora proviamo a riepilogare la situazione, a cominciare da ciò che prevede il nuovo decreto. L’hanno chiamato “Decreto Natale”, ma in realtà regola comportamenti e spostamenti durante tutto il periodo delle festività, in Toscana come in tutto il resto d’Italia .

Il calendario

Mercoledì 23 dicembre, antivigilia di Natale, sarà l’ultimo giorno in “giallo”. Dal 24 al 27 dicembre (compreso) saremo in zona rossa. E zona rossa sarà anche dal 31 dicembre al 3 gennaio e, infine, il 5 e il 6 gennaio 2021. La Toscana – e con lei il resto del paese – sarà invece zona arancione in tutti gli altri giorni: ovvero dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio 2021.

Le regole della “zona rossa”

Nella zona rossa saranno chiusi negozi, centri estetici, bar e ristoranti (consentito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio, senza alcuna restrizione); resteranno aperti supermercati, negozi di beni alimentari e di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Consentiti gli spostamenti per motivi di lavoro, salute e necessità; consentite inoltre le visite all’interno della Toscana a parenti e amici, ma solo una volta al giorno (dalle 5 alle 22) e non in più di due persone a volta.

Le regole della “zona arancione”

Saranno consentiti spostamenti all’interno del proprio Comune (quelli fino a 5 mila abitanti potranno spostarsi in un raggio di 30 chilometri); resteranno aperti i negozi (fino alle 21) ma saranno chiusi bar e ristoranti, per cui valgono le stesse regole della zona rossa (ovvero asporto fino alle 22 e consegna a domicilio senza restrizioni).

Cosa posso fare (e cosa no)

Per chiarire meglio cos’è possibile fare (e cosa no) il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha raccolto le domande più frequenti che vengono poste alla Regione, che noi abbiamo integrato con quelle che invece ci sono state rivolte dai lettori. “È fondamentale continuare a rispettare le regole” ammonisce il governatore toscano, che poi raccomanda a tutti i cittadini di “evitare gli assembramenti e indossare sempre la mascherina anche nelle abitazioni private tra non conviventi. Non abbassiamo la guardia” .



Quando serve l’autocertificazione?

Serve sempre durante il coprifuoco, ovvero dalle 22 alle 5 del mattino (fa eccezione il Capodanno, in cui il coprifuoco è esteso alle 7 del mattino), a prescindere dal colore. In zona arancione l’autocertificazione va utilizzata per uscire dal proprio Comune. Nella zona rossa il modulo è necessario anche per muoversi durante la giornata all’interno del proprio Comune. [SCARICA L’AUTOCERTIFICAZIONE]

Serve sempre durante il coprifuoco, ovvero dalle 22 alle 5 del mattino (fa eccezione il Capodanno, in cui il coprifuoco è esteso alle 7 del mattino), a prescindere dal colore. In zona arancione l’autocertificazione va utilizzata per uscire dal proprio Comune. Nella zona rossa il modulo è necessario anche per muoversi durante la giornata all’interno del proprio Comune. [SCARICA L’AUTOCERTIFICAZIONE] Nei giorni rossi e arancioni posso andare a far visita al mio fidanzato, a parenti o ad amici?

Sì. Nei giorni di zona rossa e arancione sarà consentito effettuare visite nelle abitazioni private (parenti, amici, fidanzati) una volta al giorno, tra le 5 e le 22, all’interno di tutta la regione per un massimo di due persone. Sono esclusi dal conteggio i minori di 14 anni, le persone disabili e non autosufficienti.

Sì. Nei giorni di zona rossa e arancione sarà consentito effettuare visite nelle abitazioni private (parenti, amici, fidanzati) una volta al giorno, tra le 5 e le 22, all’interno di tutta la regione per un massimo di due persone. Sono esclusi dal conteggio i minori di 14 anni, le persone disabili e non autosufficienti. Vivo in un piccolo Comune della Lunigiana, posso spostarmi in un altro Comune nei giorni arancioni?

Sì. Nei giorni di zona arancione è consentito, per chi vive in un Comune fino a 5 mila abitanti, spostarsi liberamente – sempre tra le 5 e le 22 – entro i 30 chilometri dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia.

Sì. Nei giorni di zona arancione è consentito, per chi vive in un Comune fino a 5 mila abitanti, spostarsi liberamente – sempre tra le 5 e le 22 – entro i 30 chilometri dal confine del proprio Comune (quindi eventualmente anche in un’altra Regione), con il divieto però di spostarsi verso i capoluoghi di Provincia. Ho una seconda casa, sempre in Toscana: posso andarci anche nei giorni arancioni e rossi?

Si. È consentito spostarsi nelle seconde case all’interno della regione, nel rispetto delle norme vigenti.

Si. È consentito spostarsi nelle seconde case all’interno della regione, nel rispetto delle norme vigenti. Durante le feste posso andare a trovare un parente non autosufficiente o in difficoltà che vive da solo?

Sì. Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è sempre consentito fino al 6 gennaio.

Sì. Lo spostamento per dare assistenza a persone non autosufficienti è sempre consentito fino al 6 gennaio. Il coprifuoco è valido anche a Capodanno?

Sì, il coprifuoco è valido tutti i giorni, dalle 22 alle 5 del mattino. Il Capodanno fa eccezione solo per una ragione: il coprifuoco, anziché fino alle 5 del mattino, sarà esteso fino alle 7 del primo gennaio 2021 (quindi durerà due ore in più).

Sì, il coprifuoco è valido tutti i giorni, dalle 22 alle 5 del mattino. Il Capodanno fa eccezione solo per una ragione: il coprifuoco, anziché fino alle 5 del mattino, sarà esteso fino alle 7 del primo gennaio 2021 (quindi durerà due ore in più). Per Capodanno come ci possiamo muovere?

Anche il 31 dicembre è consentito effettuare visite nelle abitazioni private all’interno di tutta la regione per massimo due persone (esclusi dal conteggio gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti).

Anche il 31 dicembre è consentito effettuare visite nelle abitazioni private all’interno di tutta la regione per massimo due persone (esclusi dal conteggio gli under 14, le persone disabili e non autosufficienti). Le clienti del mio salone di parrucchieri che abitano nei comuni limitrofi potranno venire da me?

Per il momento no, ma la Regione Toscana sta predisponendo una nuova ordinanza in modo che siano valide le regole già adottate in passato per le zone arancione e rossa.

Per il momento no, ma la Regione Toscana sta predisponendo una nuova ordinanza in modo che siano valide le regole già adottate in passato per le zone arancione e rossa. Posso andare a correre nel giorno di Natale?

Sì, in zona rossa è consentita l’attività motoria nei pressi dell’abitazione e l’attività sportiva all’aperto, purché avvenga in forma individuale all’interno del proprio Comune.

Sì, in zona rossa è consentita l’attività motoria nei pressi dell’abitazione e l’attività sportiva all’aperto, purché avvenga in forma individuale all’interno del proprio Comune. Il 7 gennaio la Toscana di che colore sarà?

Non è possibile risponde ora, anche perché il calendario dei colori, in base al “Decreto Natale”, è valido fino al 6 gennaio 2021 compreso. Dopo che succede? Tutto dipenderà dagli indicatori. Se rimarranno positivi la Toscana potrà continuare a essere zona gialla, proprio come lo è stata fino al 23 dicembre.

Se cercate risposte ad altri dubbi o curiosità vi suggeriamo di consultare la pagina delle Faq sul sito del Governo italiano.