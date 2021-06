Covid, 50 nuovi contagiati e 4 decessi

Covid - © NivCube

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono 50 su 13.803 test di cui 6.813 tamponi molecolari e 6.990 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 0,36% (1,1% sulle prime diagnosi). Rispetto a ieri sono raddoppiati i contagi giornalieri a fronte di un numero di test inferiore: 25 su 13.539 tamponi, con un tasso pari allo 0,18% (0,5% sulle prime diagnosi).

L’età media dei 50 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa: 14% ha meno di 20 anni, 32% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 6% ha 80 anni o più.

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 150, 14 in meno rispetto a ieri. Sono 32 in terapia intensiva, 6 in meno rispetto a ieri.

Oggi si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e 3 donne con un’età media di 87,5 anni (2 a Firenze, 1 a Siena, 1 a Grosseto).

Ecco i casi di positività sul territorio: 67.364 i casi complessivi ad oggi a Firenze (21 in più rispetto a ieri), 22.568 a Prato (2 in più), 22.998 a Pistoia (3 in più), 13.310 a Massa (2 in più), 24.648 a Lucca (3 in più), 29.215 a Pisa, 17.488 a Livorno (3 in più), 22.853 ad Arezzo (3 in più), 13.850 a Siena (8 in più), 9.135 a Grosseto (5 in più).

Sono 2.503 persone sono in isolamento a casa poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (184 in meno rispetto a ieri). Sono 10.697 (203 in più rispetto a ieri,) le persone isolate in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Sono 6.853 i deceduti dall’inizio dell’epidemia: 2.212 a Firenze, 596 a Prato, 627 a Pistoia, 525 a Massa Carrara, 666 a Lucca, 701 a Pisa, 416 a Livorno, 503 ad Arezzo, 332 a Siena, 184 a Grosseto, 91 persone sono decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.