Covid, calano i nuovi casi: sono 326 su 12.655 test. Nessun decesso

Distanziamento sociale

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Toscana sono 326 su 12.655 test di cui 6.832 tamponi molecolari e 5.823 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,58% (5,6% sulle prime diagnosi).

Rispetto a ieri si registra una riduzione dei casi, a fronte di un numero doppio di tamponi. In particolare ieri si sono registrati 452 su 6.014 test e un tasso dei nuovi positivi del 7,52%. Inoltre, rispetto a domenica scorsa il numero dei contagi e il tasso di positività si è più che dimezzato: il primo agosto erano stati 702 i casi su 13.028 tamponi, con un tasso del 5,39%.

L’età media dei nuovi positivi è di 32 anni circa: 28% ha meno di 20 anni, 42% tra 20 e 39 anni, 22% tra 40 e 59 anni, 6% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più. I ricoverati sono 193 (14 in più rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (3 in più). Oggi non si registrano nuovi decessi.

I casi di positività sul territorio

Sono 70.338 i casi complessivi ad oggi a Firenze (84 in più rispetto a ieri), 23.345 a Prato (29 in più), 23.656 a Pistoia (21 in più), 13.662 a Massa (8 in più), 26.051 a Lucca (45 in più), 30.148 a Pisa (38 in più), 18.223 a Livorno (38 in più), 23.459 ad Arezzo (25 in più), 14.394 a Siena (17 in più), 9.622 a Grosseto (21 in più).

Complessivamente, 7.820 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (145 in più rispetto a ieri, più 1,9%). Sono 12.379 (37 in più rispetto a ieri, più 0,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (ASL Centro 5.031, Nord Ovest 5.828, Sud Est 1.520).