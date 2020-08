Dolce&Gabbana scelgono gli artigiani di Cuoio di Toscana per creazioni esclusive

Una partnership prestigiosa per Cuoio di Toscana. Il Consorzio pisano è stato scelto per la realizzazione di alcuni pezzi esclusivi di Dolce&Gabbana, nell’ambito degli eventi organizzati con Pitti Immagine e il Comune di Firenze.

Gli artigiani toscani lavoreranno a un capospalla e due accessori, che gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana hanno inserito nella collezione maschile di Alta Sartoria. Saranno anche i protagonisti della copertina di un libro, edito in edizione limitata, dedicato agli artigiani di Firenze. Lo rende noto il consorzio.

Leader nella produzione di cuoio da suola

Un riconoscimento importante per il Consorzio, che è leader assoluto nella produzione di cuoio da suola, con quote di mercato pari al 98% di quello italiano e oltre l’80% a livello europeo e che ha come partner le principali griffe internazional.

“Il Rinascimento fiorentino – commentano in una nota Dolce e Gabbana – per noi rappresenta lo straordinario, la creatività pura, l’abilità manuale di altissimo livello, così come l’amore per l’arte, il fatto a mano e l’Italia sono da sempre punti fermi del nostro lavoro. Coinvolgere gli artigiani è stata una scelta naturale, siamo stati conquistati dalla loro sapienza, maestria e devozione”.

Un’eccellenza artigianale unica tutta pisana

Il Consorzio Cuoio di Toscana nasce per mettere insieme le aziende di uno dei distretti leader della concia. Le imprese che fanno parte del brand si trovano ttute in provincia di Pisa, tra Santa Croce sull’Arno e San Miniato. Qui danno vita a un cuoio da suola unico, ottenuto con concia lenta al vegetale, attravero un processo antico basato sull’utilizzo di tannini naturali ricavati dal legno.

Secondo Antonio Quirici, presidente di Cuoio di Toscana, “la tre giorni di eventi Dolce&Gabbana, in collaborazione con Pitti Immagine e il Comune di Firenze, ha portata internazionale e promuove l’immagine della città e del suo indotto in maniera alta e importante: per questo è in linea con gli obiettivi del Consorzio che promuove il valore di una materia prima così iconica e sostenibile, apprezzata e riconosciuta su tutti i mercati”.