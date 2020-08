Firenze, la Fondazione Longhi mette all’asta Palazzo Pauer

Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi - © fondazionelonghi.it

Il consiglio direttivo della Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi, intitolata all’accademico insigne storico e critico d’arte, tra i maggiori del Novecento (1890-1970), ha deliberato di mettere in vendita all’asta Palazzo Pauer, complesso immobiliare situato nel centro di Firenze, in via Romana, adiacente a un ingresso al Giardino di Boboli e nelle vicinanze di Palazzo Pitti .

Il complesso è composto da circa 20 unità immobiliari, di varia forma e dimensione, e un giardino di mezzo ettaro che confina con la limonaia del Giardino di Boboli. La destinazione degli edifici che costituiscono Palazzo Pauer è prevalentemente residenziale, con presenza di piccole parti commerciali.

A questo riguardo è stata avviata una procedura d’asta privata on-line, affidata al notaio Vincenzo Gunnella. Il bando d’asta e i dettagli sono disponibili sul sito www.fondazionelonghi.it.

La decisione della Fondazione di mettere all’asta Palazzo Pauer è stata presa “al fine di perseguire al meglio i propri scopi istituzionali”, quindi, sono ricordati fra questi, “favorire e sviluppare gli studi di storia dell’arte mantenendo viva l’eredità culturale e il metodo di Roberto Longhi; l’istituzione di borse e premi di ricerca, di corsi di studio e aggiornamento nel settore storico artistico; la conservazione del patrimonio costituito dalla collezione d’arte, dalla fototeca e dal patrimonio documentario e librario custodito nella villa di via Fortini, già appartenuta a Roberto Longhi”.