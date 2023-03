Fondi UE: la Toscana presenta i nuovi programmi Fse+ e Fesr

bandiera europea

Un welfare toscano declinato in dieci capitoli : la Toscana presenta i programmi regionali Fesr e Fse+ della nuova programmazione 2021-2027 dopo il via libera dalla Commissione europea. Un grande evento di presentazione dei programmi regionali finanziati con i fondi europei organizzato a Villa Vittoria.

Un incontro per confrontarsi a vari livelli sullo sviluppo della Toscana con il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani a dettare le linee guida e poi il dibattito che si è trasferito nei tavoli tematici.

A disposizione ci sono 2,3 miliardi di euro: 800 milioni in più rispetto alla programmazione 2014-2020. Serviranno a finanziare interventi a sostegno di occupazione, crescita e sviluppo intelligenti, per una Toscana più inclusiva, verde, più innovativa e connessa .

La Toscana tra le regioni virtuose

La Toscana si è confermata tra le regioni italiane di testa più virtuose ed efficaci nell’utilizzo delle risorse europee nel precedente settennato. I due fondi, quello per lo sviluppo regionale e il fondo sociale europeo plus, cofinanziati da Stato e Regione, valgono per la Toscana 2,3 miliardi di euro: 800 milioni in più rispetto al precedente settennato .

Tradotto in percentuale significa il 53 per cento di maggiori risorse e costituiscono i principali fondi a sostegno della politica di coesione e per favorire lo sviluppo economico e sociale della Toscana . Considerando anche il programma Italia Francia Marittimo (193 milioni), il Feasr (ovvero il fondo europeo agricolo di sviluppo rurale) che vale circa 750 milioni e il Feamp di prossimo avvio (il Fondo europeo affari marittimi, pesca ed acquacoltura: circa 22 milioni) la dotazione finanziaria toscana sale a 3,27 miliardi .

Asili nido gratis, più green digitale e lavoro

Più nel dettaglio, il programma Fse+ dispone di 1.083 milioni di euro da investire sulle persone – il 40 per cento arriva dalla Ue, il 42 per cento dallo Stato e il 18 per cento è il confinanziamento regionale -, risorse che la Toscana utilizzerà per sostenere l’occupazione e l’occupabilità, che investirà sugli asili nidi, ad esempio, per costruire una società equa ed inclusiva e per promuovere forza lavoro qualificata e resiliente pronta per un’economia verde e digitale.

Con il Programma Fesr, che porta in dote 1.229 milioni di euro (sempre 40 per cento da Ue, il 42 per cento fondi a disposizione direttamente dello Stato e il 18 per cento risorse regionali), la Toscana punterà invece a promuovere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, investendo su ricerca ed innovazione, per concorrere pure al contrasto dei cambiamenti climatici, alla tutela della biodiversità e a forme di transizione giusta.

Grande l’attenzione al sistema delle imprese e al territorio, finanziando progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, di microcredito, incentivi per aiutare le aziende a farsi conoscere sui mercati internazionali o per la filiera turistica, l’efficientamento energetico delle aziende e degli edifici pubblici, percorsi ciclo pedonali o interventi su aree urbane ed interne.

Una strategia contro i danni economici e sociali provocati prima dalla pandemia e poi dalla crisi economica. Per una Toscana più innovativa, più verde, più connessa, più sociale e più vicina ai cittadini. Una grande opportunità ed anche una grande responsabiliità, perché non si dovrà sprecare niente.

Fse+, i programmi 2021-2027

Con il nuovo Fse+ la Toscana concentrerà le proprie azioni su occupazione (400 milioni), contrasto di diseguaglianze ed opportunità (420 milioni) e istruzione e formazione (222 milioni). Trasversalmente 381 milioni, oltre cinquanta in più rispetto al precedente settennato, andranno ad appannaggio dei giovani (tra questi 191 milioni solo per l’occupazione giovanile) e 349 milioni per le donne.

Del nuovo Fse+ sono pronti a partire già avvisi per 78 milioni di euro: dagli asili nidi gratis per una fetta importante della popolazione, fin dal prossimo anno scolastico, agli Its (gli istituti tecnici superiori), dalle borse di studio per il 2024 e 2025 ai voucher formativi per l’occupabilità, dalla realizzazione di percorsi per studenti sulle competenze trasversali e l’orientamento ai voucher di alta formazione per i giovani laureati, fino ai tirocini curriculari retribuiti universitari e i corsi di dottorato in rete con le Borse Pegaso.

Fesr, i programmi 2021-2027

Le priorità della nuova programmazione del Fesr sono invece cinque: ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività (589 milioni), transizione ecologica, resilienza e biodiversità (quasi 368 milioni), mobilità urbana sostenibile (127,5 milioni), coesione territoriale e sviluppo locale integrato (poco meno di 101,5 milioni) a cui si aggiungono 43 milioni per l’assistenza tecnica.

La sfide sono quelle di un’Europa più intelligente, puntando sulle nuove tecnologie e rafforzando la competitività delle piccole e medie imprese, di un’Europa più verde e di un’Europa più vicina ai cittadini .