Una app per sostenere il commercio di vicinato: arriva il progetto “ViviLaj e VisitLaj”

Economia: ‘ViviLaj e VisitLaj’ per sostenere il commercio di vicinato

Lajatico sostiene i negozi di vicinato, cuore pulsante della vita sociale ed economica del territorio, attraverso la nuova iniziativa “ViviLaj e VisitLaj”. L’obiettivo del progetto è incentivare gli acquisti presso le attività locali attraverso una app dedicata, rivolta sia ai residenti sia ai turisti. È un modo per sostenere le attività commerciali, ma anche le famiglie residenti nel comune, rafforzare il tessuto economico e promuovere la digitalizzazione nel rapporto tra cittadini, commercianti e amministrazione comunale.

L’idea è stata presentata a palazzo del Pegaso a Firenze, sede del Consiglio regionale, dal vicepresidente dell’assemblea legislativa, Antonio Mazzeo, dal sindaco di Lajatico, Fabio Tedeschi, dall’assessore Pierluigi Micheletti e dallo sviluppatore del progetto e direttore del Piccolo Teatro Digitale Damiano Bolognesi.

Una app per cittadini e commercianti

La piattaforma digitale ViviLaj prevede una app mobile per cittadini e commercianti, un sistema per la gestione delle transazioni e un’area amministrativa per il Comune. Ad ogni utilizzo, l’utilizzatore beneficerà di un voucher pari al 5% del valore degli acquisti, con un tetto massimo di credito di 6mila euro per nucleo familiare da usare come sconto per acquisti successivi. Tutto avverrà digitalmente, in modo da rendere il sistema trasparente e tracciabile. Il Comune monitorerà le transazioni, effettuerà la riconciliazione degli sconti concessi e la liquidazione periodica agli esercenti e potrà analizzare i dati per le politiche future. Per gli anziani non sarà necessaria l’installazione della app, ma sarà sufficiente utilizzare la tessera sanitaria.

Nella pratica, il commerciante batte scontrino fiscale con prezzo pieno e indicazione dello sconto concesso e incassa il prezzo scontato; il Comune periodicamente effettua al commerciante bonifico di accredito degli sconti concessi; il commerciante registra l’importo come contributo soggetto a tassazione (ma senza IVA). Un sistema, insomma, che dovrebbe aiutare il tessuto commerciale locale e le famiglie.

La piattaforma per i turisti

La piattaforma VisitLaj è invece rivolta ai turisti e, oltre ad alcuni sconti, è progettata per fornire la mappa dei negozi e delle attività economiche del territorio, proposte di escursioni e visite, indirizzi per la ristorazione.

Un incentivo e un messaggio culturale

“ViviLaj e VisitLaj sono molto più di due applicazioni digitali: sono un progetto di comunità – afferma il vicepresidente Antonio Mazzeo -. Lajatico sceglie di usare l’innovazione per rafforzare il proprio tessuto sociale ed economico, sostenendo i negozi di vicinato, aiutando le famiglie e valorizzando anche il rapporto con chi visita il territorio . Il cuore dell’iniziativa è semplice e forte: fare in modo che una parte maggiore della spesa quotidiana resti nel Comune, generando valore per le attività locali e servizi di prossimità per i cittadini. Il credito del 5 per cento sugli acquisti per i residenti è un incentivo concreto, ma soprattutto è un messaggio culturale: comprare nel proprio paese significa prendersi cura della propria comunità. È una buona pratica che nasce dall’ascolto del territorio, dal coinvolgimento delle attività economiche e delle associazioni di categoria, e che dimostra come anche dai piccoli Comuni possano arrivare idee innovative, replicabili e capaci di parlare a tutta la Toscana”.