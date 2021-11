Impianti sportivi, si cambia: in arrivo nuovo bando e riforma della legge

Piscina olimpica nuoto

La Regione Toscana scende in campo con un nuovo bando per gli impianti sportivi e la riforma della legge che ne regola l’affidamento. L’annuncio è arrivato dal presidente Eugenio Giani nell’ambito della presentazione delle risultanze del bando da 10 milioni e 587mila euro rivolto ai Comuni toscani per il miglioramento o la riqualificazione dell’impiantistica sportiva . Per il prossimo anno le risorse saliranno fino a 12 milioni, così da rivolgersi a tutti i Comuni che non sono rientrati in questa prima tornata.

“Faremo una riforma della legge per l’affidamento degli impianti sportivi che sono gestiti dai Comuni ma finanziati dalla Regione – ha detto Giani – e per questo, rispondendo anche in parte alle polemiche che stanno animando queste giornate, con la nuova legge vorremmo fissare tre punti: che nei bandi dei Comuni venga data più importanza al ruolo delle Società sportive storiche, che operano da tanti anni quindi e che hanno professionalità al loro interno da mettere in campo. Secondo, che nell’affidamento degli impianti venga valutato di più chi opera nel settore giovanile; terzo, che le società non abbiano la possibilità di avere in affidamento più di due impianti. Per questa riforma coinvolgerò i consiglieri regionali della commissione competente, l’Anci, l’Upi e le società sportive avvalendomi della collaborazione del Coni”.

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani – © Paolo Lo Debole

Il presidente Giani ha anche annunciato la futura nascita degli “impianti Pegaso”: la Regione si impegna a inaugurare ogni anno un nuovo impianto sportivo, sia esso una piscina, un velodromo, un campo sportivo, che affianchi quelli comunali, realizzato con fondi tutti regionali che sarà messo a disposizione della cittadinanza .

Il bando 2021 da 10 milioni e 587mila euro