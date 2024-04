Neve in Toscana, per il 25 aprile aprono gli impianti dell’Abetone e della Val di Luce

neve in Toscana

Aprile si conclude con una piacevole sorpresa per gli appassionati di sci: grazie al freddo eccezionale di questa primavera e alle abbondanti nevicate degli ultimi giorni, il 25 aprile riapriranno alcune piste dell’Abetone e della Val di Luce.

“Domani saranno aperte le piste Tre Potenze, Monte Gomito e la Zeno 3, con i relativi impianti – afferma Federfuni -. Al momento non possiamo garantire per quanti giorni resteranno aperte, se per l’intero fine settimana o meno, quindi è confermata l’apertura di domani (25 aprile ndr), ma poi verranno prese decisioni di giorno in giorno, in base alle condizioni meteo e saranno via via comunicate”.