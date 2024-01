Lorenzo Jovanotti è stato operato al femore, ma sta già scrivendo nuove canzoni

Lorenzo Cherubini

Sorride e fa il segno della vittoria con le dita Lorenzo Jovanotti Cherubini dal letto dell’ospedale Humanitas di Milano, dove è stato appena operato per riallineare il femore, dopo il brutto incidente in bicicletta accaduto a Santo Domingo lo scorso luglio 2023.

Il cantautore di Cortona, grande appassionato di viaggi in bicicletta, non vedendo un dissuasore del traffico era caduto, riportando la frattura della clavicola e del femore in tre punti.

“Oggi dopo 6 mesi dalla caduta sono stato operato per ricostruire il femore che non era allineato correttamente – scrive sulla sua pagina Facebook Lorenzo – e nonostante tutta la fisioterapia il problema biomeccanico che si era creato non mi permetteva di camminare senza stampelle e non c’era più margine di miglioramento senza intervenire chirurgicamente . Otto ore di intervento e da oggi un passo alla volta torno in piedi e poi da voi. Ci tengo a ringraziare moltissimo il prof Guido Grappiolo e il suo team all’Humanitas di Milano (Rozzano per la precisione) dove sono stato operato e dove mi trovo adesso e per i giorni che serviranno. Poi vi racconto. Per me è un bel giorno e a tutti voi che in questi mesi mi avete chiesto notizie e comunicato il vostro affetto GRAZIE! . Da oggi stesso riprendiamo il viaggio verso il recupero, ci vorrà ancora il tempo necessario di fisioterapia e allenamento ma la direzione è verso il recupero di tutte le funzioni. Intanto scrivo canzoni. Un abbraccio! “.

Tanti gli amici del mondo della musica che hanno risposto al post, incoraggiandolo: da Emma a Cesare Cremonini fino a Mara Venier, oltre ai tanti tantissimi fan che hanno riempito con oltre novemila commenti la pagina del cantante.

L’ultimo disco di Lorenzo “Mediterraneo” risale al 2022, ma siamo sicuri che in questi mesi di convalescenza torneranno a farci compagnia le sue fantastiche dirette sui social in cui forse ci presenterà anche nuove canzoni, intanto non possiamo che augurargli una pronta guarigione.

Jova beach party – © Lorenzo Jovanotti Cherubini