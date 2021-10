Marina di Donoratico, centro d’eccellenza per il canottaggio: torna l’European Rowing Coastal Challange

European Rowing Coastal Challenge 2021 - © European Rowing Coastal Challenge

Si terrà a Marina di Donoratico-Castagneto Carducci dal 28 al 31 ottobre il campionato di canottaggio in mare. Evento internazionale che richiama atleti da ogni parte d’Europa e non solo, European Rowing Coastal Challange 2021 si articolerà in quattro giornate di gara per diverse categorie. Circa duecento gli atleti, italiani e stranieri, che si sfideranno in questo pezzo di mare.

Marina di Donoratico non è stata scelta a caso, in questo angolo lungo la costa degli Etruschi è forte la tradizione con il mare e il canottaggio. Una tradizione che risale addirittura a fine Ottocento. Qui si trovavano molti maestri d’ascia e, come ci racconta Noemi Gasperini del comitato organizzatore dell’iniziativa, sempre qui si realizzavano canoe dingotti e altri tipi di imbarcazioni: “Questa competizione si svolge dunque nel segno della continuità”.

Un connubio, quello con il canottaggio, sancito anche dal fatto che la Federazione nazionale di canottaggio ha scelto proprio il mare di Donoratico come sede del proprio hub di allenamento in Toscana. Dodici in tutta Italia, le federazioni si avvalgono di centri nautici dove allenarsi in vista di gare e meeting internazionali, grazie alla presenza del Circolo nautico di Donoratico, anche la Toscana è entrata a far parte della rosa dei dodici centri d’eccellenza per lo sport in mare.

Marina di Donoratico insomma si fa traino del turismo sportivo in Toscana, accanto alle gare tutto il territorio della Costa degli Etruschi sosterrà l’iniziativa con eventi collaterali per promuovere ed esaltare le bellezze del luogo. Anche per questo, per il contesto in cui si inserisce, l’evento in partenza, organizzato nonostante tutte le difficoltà per via della pandemia, è stato fortemente voluto dagli organizzatori proprio nel segno della ripartenza. Una ripartenza che le olimpiadi di Tokyo della scorsa estate hanno lanciato con enfasi ed entusiasmo. A tal proposito scenderanno in acqua in occasione della European Rowing Coastal Challange anche Federica Cesarini e Valentina Rodini, le due atlete oro olimpico. Accanto a loro, altri atleti medagliati a Tokyo, come Martin Sinkovic e Valent Sinkovic, i fratelli croati oro nella finale di coppia di canottaggio maschile