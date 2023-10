Nubifragio nel Pisano, 36 mm di pioggia caduti in 15 minuti, prosegue l’allerta arancione

Temporali

“Forti temporali tra le province di Livorno e Pisa dove si registrano fino 60mm di pioggia nell’ultima ora. Nubifragio a Casciana Terme con 36 mm di pioggia caduti in 15 minuti. Così tanta pioggia in poco tempo può causare improvvisi allagamenti, prestiamo sempre massima prudenza”.

Lo scrive stamani sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani segnalando poi “temporali meno intensi sulle province di Lucca e Pistoia. Nelle prossime ore le precipitazioni tenderanno a spostarsi verso est su Pistoia, Prato, Firenze e la parte settentrionale della provincia di Siena”.

“Interventi in corso del sistema di Protezione Civile a Livorno per alberi caduti e allagamenti. In particolare ad Antignano dove si è abbattuta una violenta tromba d’aria” aggiunge Eugenio Giani. “Sotto controllo al momento – spiega ancora – il livello dei fiumi, il Tora a Collesalvetti ha raggiunto il picco superando la seconda soglia e nelle prossime ore tornerà a scendere. Nelle prossime ore rovesci e locali temporali saranno più probabili sulle province di Firenze, Siena e Arezzo”.

Dalla mezzanotte fino alle 14 di oggi per la Toscana nord-ovest e per la zona del Valdarno inferiore la Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore.

Codice giallo invece per Valdarno superiore, Casentino, Mugello, Romagna toscana, Val Bisenzio, alto Ombrone grossetano e parte della Costa etrusca.

A causa dell’allerta meteo scuole chiuse oggi a Livorno, a Carrara e in altri comuni della provincia di Massa Carrara. Chiusi anche giardini e parchi pubblici e cimiteri, sempre a Livorno, Carrara e anche a Massa.

Nel Pisano a partire dalle 6 sono una decina gli interventi effettuati dalle squadre del comando di Pisa dei vigili del fuoco per allagamenti di strade, seminterrati, vetture bloccate, infiltrazioni in appartamento, nelle aree di Marina di Pisa, Crespina, Ponsacco, Cascina terme. Risultano poi 7 interventi in attesa in diminuzione. Sempre i vigili spiegano che non risultano situazioni di pericolo per le persone.

Allagamenti anche in stazione a Livorno, con ripercussioni sulla linea ferroviaria Pisa-Roma, a causa della tanta pioggia caduta stamani, con i binari sotto l’acqua.

La circolazione dei treni è stata rallentata a partire dalle ore 5:50 e alle 8 c’erano ancora ripercussioni come si legge dal sito di Trenitalia: registrati fino a 60 minuti di ritardo per treni Intercity e Regionali, possibili per quest’ultimi anche limitazioni di percorso e cancellazioni. Sul fronte strade: dal Comune di Livorno si spiega che a causa delle forti piogge via Firenze e via Provinciale Pisana sono chiuse.