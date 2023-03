Nuoto, la nazionale azzurra ospite d’onore del trofeo Città di Firenze

Lorenzo Zazzeri (primo a sinistra), medaglia d’oro staffetta 4×100 Europei nuoto Roma 2022 - © Federazione Italiana nuoto

Le stelle del nuoto azzurro saranno a Firenze per due giorni di gare alla piscina Nannini di Bellariva. La nazionale italiana sarà, infatti, ospite d’onore del trofeo nazionale “Città di Firenze” che si svolgerà venerdì 17 e sabato 18 marzo. A circa trent’anni dall’ultimo appuntamento nazionale (i Campionati italiani assoluti primaverili del 1995) l’élite del nuoto mondiale torna nella vasca olimpica del capoluogo fiorentino, dove già si allenano quotidianamente colonne della squadra azzurra come Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano. La città di Firenze si prepara così ad accogliere i grandi campioni di questo sport e celebrare medaglie e risultati conquistati tra Europei e Mondiali nell’anno record del 2022.

“Come città – spiega l’assessore allo sport del Comune di Firenze Cosimo Guccione – siamo orgogliosi di poter ospitare un appuntamento di nuoto nazionale. Stiamo lavorando molto sui grandi eventi. Firenze ha una grande base con atleti di alto livello nel nuoto ma anche capace di attrarre grandi eventi sportivi. Questo appuntamento nasce anche dal tanto lavoro promosso in questi anni. E mi auguro che tante bambine e tanti bambini possano avvicinarsi al nuoto grazie a questa iniziativa. Continueremo su questa bella onda. Negli anni, come amministrazione abbiamo fatto investimenti sulle piscine ed investimenti straordinari per aiutare le società”.

Un appuntamento importante per testare la preparazione in vista delle qualificazioni per i mondiali di Fukuoka di quest’estate, in vasca, oltre ai 32 atleti della nazionale italiana ci saranno oltre 300 nuotatori provenienti da oltre 50 società italiane. A questi si aggiunge una selezione di atleti paralimpici capitanata dal plurimedagliato Simone Barlaam.

“È un piacere per noi tornare in una città come Firenze che ci ha ospitato nell’altro secolo, in occasione dei campionati italiani. Dopo trent’anni – aggiunge il commissario tecnico della Nazionale Cesare Butini – la squadra, quasi al completo, torna per questo meeting. Sarà un test importante a quattro settimane dai campionati assoluti che saranno il nostro banco di prova per la selezione de nuotatori che poi gareggeranno agli eventi internazionali. Firenze rappresenta, per noi, un importante polo natatorio. Non c’è solo Zazzeri ma anche altri atleti di livello. Questo meeting sarà abbastanza snello, senza batterie, ma a serie. Ogni nuotatore avrà una sola chance in ogni gara. Tutta la squadra sarà presente. Uniche assenze: Gregorio Paltrinieri perché impegnato in una gara di open water in Israele, Margherita Panziera perché non in grandi condizioni ed il giovane Lorenzo Galossi. Tutti stanno iniziando a prepararsi per i mondiali che si terranno a Fukuoka in Giappone”.

Programma delle gare

Il programma gare del trofeo Città di Firenze prevede venerdì 17 marzo inizio alle 16.00 (riscaldamento alle 15) con 200 stile libero, 200 farfalla, 200 dorso, 200 rana, 800 stile libero donne e 1500 uomini; sabato 18 marzo doppio turno: mattino dalle 9.30 (riscaldamento 8.30) con 50 farfalla,100 dorso, 50 rana, 100 stile libero e 400 misti e pomeriggio ripresa alle 16.00 (riscaldamento alle 15) con 400 stile libero, 100 farfalla, 50 dorso,100 rana, 50 stile libero e 200 misti.

Atleti

Gli atleti azzurri convocati sono Federico Burdisso (Esercito/Aurelia Nuoto), Giacomo Carini (Fiamme Gialle/Can Vittorino da Feltre), Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Simone Cerasuolo (Fiamme Oro/Imolanuoto), Matteo Ciampi (Esercito/Livorno Aquatics), Paolo Conte Bonin (Team Veneto), Marco De Tullio (CC Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri/Aniene), Gabriele Detti (Esercito/In Sport), Stefano Di Cola (Marina Militare/Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Lorenzo Galossi (CC Aniene), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Pier Andrea Matteazzi (Esercito/In Sport), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/Amici del Nuoto VVFF Modena), Luca Pizzini (Carabinieri/Bentegodi), Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle/Genova Nuoto My Sport), Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia), Lisa Angiolini (Carabinieri/Virtus Buonconvento), Martina Carraro (Fiamme Azzurre), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika), Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle/Azzurra 91), Sara Curtis (Team Dimensione Nuoto), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto), Silvia Di Pietro (Carabinieri/Aniene), Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Livorno Aquatics), Francesca Fangio (In Sport/Esercito), Benedetta Pilato (Fiamme Oro/Aniene), Simona Quadarella (CC Aniene), Silvia Scalia (Fiamme Gialle/Aniene) e Chiara Tarantino (Fiamme Gialle/In Sport).

Nello staff, insieme al direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini, arriveranno a Firenze i tecnici Marco Menchinelli, Claudio Rossetto, Stefano Franceschi, Matteo Giunta, Alberto Burlina e Marco Pedoja, il medico federale Lorenzo Marugo e per la video analisi il tecnico Ivo Ferretti.

“Sono molto contento perché ritorno in Nazionale. È un onore nuotare in casa – spiega il nuotatore, Lorenzo Zazzeri – e per me è un primo passo per la ripresa dopo uno stop di 5 mesi. Non vedo l’ora di tornare in acqua con tutti i miei compagni. È uno stimolo in più gareggiare con i colori della Nazionale alla piscina di Bellariva. Il mio primo mese di allenamenti è stato molto difficile. Adesso sto riprendendo il ritmo e sto riprendendo la mia nuotata. A Bellariva farò i 100 stile libero sabato mattina ed i 50 stile libero sabato pomeriggio”.

Le gare del trofeo saranno trasmesse in diretta Rai: venerdì dalle 17.30 alle 19.00 su Rai Sport + HD e sabato dalle 10.30 alle 12.00 su Rai Play e dalle 16.15 alle 17.55 su Rai Sport + HD. Ingresso per assistere alle gare: 10 euro mezza giornata, 15 euro ingresso unico mattina-pomeriggio, per maggiori informazioni: biglietti@rarinantesflorentia.it