Pitti, in Fortezza da Basso si fa strada la “moda da cani”

Faliero Sarti for Pets

Di edizione in edizione i brand del mondo pets conquistano nuovi spazi in Fortezza da Basso. All’edizione 105 di Pitti Uomo il segmento di mercato si presenta in forte espansione. Al Padiglione Cavaniglia lo spazio esclusivo dedicato agli accessori e al lifestyle per gli amici animali, all’interno dell’allestimento disegnato da Ilaria Marelli, esalta i marchi della “moda da cani” con proposte di abbigliamento, accessori, prodotti per la cura degli animali, oggetti e arredi per la casa.

Tra i marchi presenti a PittiPets: 2.8 Duepuntootto, Bullophilosophy, Faliero Sarti For Pets, I Love My Dog, Labilla, Lollipet, My Family, Ugo, United Pets . A questa edizione anche la partecipazione speciale di Poltrona Frau.

Il brand pratese Lollipet approda in Fortezza con le capsule di moda canina: capi su misura, realizzati in materiali premium, confortevoli e duraturi per cani di tutte le taglie e in versioni tecniche, fashion, impermeabili, morbide o punk.

Bullophilosophy propone una collezione per Bulldog inglese e francese, con con tanto di scaldacollo, pigiamini e coperte con passamaneria tirolese. Duepuntootto – 2.8 si affida anche quest’anno allo sguardo di un grande fotografo: Annie Leibovitz, Richard Avedon, Steve McCurry tra cuscini, cucce e borse invernali di lana preziosa.

PittiPets a Pitti Bimbo

Tra le novità Faliero Sarti for Pets con una collezione esclusiva di collari, guinzagli, foulard e copertine. Il brand toscano trova in Malucchi, azienda specializzata in accessori luxury per il mondo pets, il partner ideale. In Fortezza sono in mostra le mini-bandane ricavate da deadstock di foulard in pura seta con l’iconica stampa Faliero Sarti e le copertine, in misto cashmere e in più varianti colore, da customizzare a piacere.

MyFamily punta sul tartan per la collezione Hermitage di pettorine, accostando la pelle conciata al vegetale al tessuto tecnico water repellent. Ugo con una prima linea di borse perfetta per il bassotto e non solo grazie a modelli e versioni diverse. Infine United Pets il primo brand italiano che porta il design nel mondo degli articoli per animali, grazie anche alla collaborazione con Seletti. Tante proposte di set: cuccia e tappetino, ciotola e sottociotola.

Dopo l’Uomo, ora il mondo dei pets conquista spazi anche a Pitti Bimbo. Debutta la sezione dedicata al mondo degli amici a quattro zampe con una nuova declinazione anche all’interno del salone dedicato al kidswear.

Inserito nel percorso espositivo di The Kid’s Lab!, al Padiglione Cavaniglia, questo nuovo spazio, disegnato da Ilaria Marelli, presenta una selezione di brand dedicati agli accessori, agli arredi e all’abbigliamento per i cani e i gatti di casa. Nello spazio anche la mostra ‘Gesti’ di Stefano Guindani. Cani da adottare presso la Fondazione Squadra a 4 zampe.