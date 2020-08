Premio Viareggio a Paolo Di Paolo, Giulio Ferroni e Luciano Cecchinel

Lo scrittore Paolo di Paolo - © Tramonto19

Paolo Di Paolo per la narrativa, Giulio Ferroni per la saggistica e Luciano Cecchinel per la poesia sono i vincitori del 91imo Premio letterario Viareggio Rèpaci 2020, proclamati ieri sera in una cerimonia alla Cittadella del Carnevale.

Un romanzo sulla maternità, un saggio sui luoghi di Dante

Paolo Di Paolo ha vinto con Lontano dagli occhi (Feltrinelli), romanzo ambientato a Roma all’inizio degli anni Ottanta che intreccia le storie di tre ragazze diverse – Luciana, Valentina e Cecilia – accumunate dallo stesso destino: smettere di essere solo figlie per diventare madri.

Per la saggistica vince invece Giulio Ferroni, con L’Italia di Dante. Viaggio nel paese della Commedia (La Nave di Teseo): una mappa del nostro paese seguendo i luoghi narrati dal Sommo Poeta, un percorso nella storia e nella letteratura italiana che va da Firenze a Ravenna, da Verona alla Sicilia.

Infine Luciano Cecchinel è il vincitore della sezione poesia del Premio Viareggio con la sua raccolta Da sponda a sponda (Arcipelago Itaca).

“Questa edizione incorona vincitori tre autori importanti, tre figure di spicco del panorama culturale italiano. Tre autori, e quindi tre opere, che sono in sostanza tre viaggi, un tema che da sempre mi è caro – ha commentato il sindaco di Viareggio – Viareggio è terra di viaggiatori: da qui un tempo si partiva per porti lontani, affrontando il mare a forza di vento e vele, mentre oggi qui si arriva, meta turistica d’eccezione. Un premio che ancora una volta, rispecchia lo spirito di Viareggio e l’anima più vera della città”.

In pineta il ricordo di Gramsci

Nell’occasione inoltre ieri il Comune di Viareggio, la giuria del Premio Viareggio Rèpaci e Anpi hanno inaugurato l’installazione di una stele in marmo nella pineta di Ponente che ricorda quando Antonio Gramsci, il 15 agosto 1947, vinse il Premio letterario Viareggio con Lettere dal carcere, volume pubblicato da Einaudi. La giuria, presieduta da Leonida Rèpaci, si riunì in quella data nella Capannina del Marco Polo assegnando il premio a Gramsci.