Sport, il Consiglio regionale celebra i successi del Tennis Club Sinalunga

Il Consiglio regionale della Toscana ha consegnato una targa al Tennis Club Sinalunga per celebrare i numerosi successi a livello nazionale raggiunti in poco più di sessanta anni di storia. “Un risultato che ci manda un messaggio di speranza – ha detto Antonio Mazzeo presidente dell’Assemblea Toscana – e che dice che tutti possiamo farcela. Il Tennis Club Sinalunga, da poco arrivato in A1, è riuscito a vincere il campionato italiano. Una vittoria che è motivo di orgoglio per Sinalunga e per la Toscana tutta. Oggi con la consegna di questa targa vogliamo dire grazie per l’impegno, la dedizione, il sacrifico portato avanti negli anni dal Tennis Club Sinalunga e che ha permesso di raggiungere un risultato così significativo.”

“Un sogno che avevamo nel cassetto e che oggi si realizza – ha detto Marzio Bernardini presidente del Tennis Club Sinalunga – e, dietro a questo successo, c’è un gruppo di persone appassionate che dedica il proprio tempo libero a far crescere i nostri giovani atleti. I nostri ragazzi sono cresciuti grazie ad uno staff tecnico di grande qualità, poi sono riusciti a realizzare a Torino la prestazione perfetta che ci ha consentito di diventare campioni italiani. Pur essendo un piccolo circolo di campagna siamo sempre stati ambiziosi e coraggiosi e, a volte, i grandi sogni diventano realtà.”

Il Tennis Club Sinalunga nel dicembre scorso si è, infatti, laureato campione d’Italia. Un risultato incredibile per questo gruppo sportivo tutto toscano. Da neopromossi in serie A1 sono stati capaci di mettere le mani sullo scudetto già al primo anno nella massima serie. La squadra di Siena ha sconfitto per 4-1 il Circolo Tennis Palermo sui campi in cemento indoor del Training Center del Circolo Stampa Sporting di Torino.

Il Tennis Club di Sinalunga è nato nel 1956 da un gruppo di appassionati con l’obiettivo di promuovere questo sport sul territorio. Di anno in anno si sono intensificate le attività di promozione sportiva e gli investimenti in nuovi impianti, dal campo nel parco del Cassero a tre nuovi campi nella zona della piscina comunale di Sinalunga. Sempre più giovani si sono affacciati a questo sport con risultati in crescendo a livello provinciale, regionale, fino a distinguersi a livello nazionale con lo scudetto nel primo anno in serie A1