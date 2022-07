Vacanze toscane per Nancy Pelosi: la speaker del congresso Usa a Siena e Pietrasanta

nancy pelosi e luigi de mossi

Viaggio in Toscana per Nancy Pelosi, speaker della Camera del congresso americano, e suo marito Paul. Dopo una tappa in Abruzzo, nel comune di Montenerodomo, in provincia di Chieti, dove è nato il nonno paterno, la politica statunitense ha raggiunto prima Siena e poi Pietrasanta per godersi il Palio e per visitare monumenti e opere d’arte. Accolta come si conviene alla sua carica istituzionale, è stata una vacanza all’insegna della cultura e della bellezza.

Il 2 luglio, il Palio di Siena dal Palazzo Pubblico

Ospite del Comune per il Palio di luglio 2022, Nancy Pelosi è stata ricevuta dal sindaco di Siena Luigi De Mossi e dalla giunta comunale nella Sala del Mappamondo di Palazzo Pubblico. Il sindaco, prima di accompagnare la speaker alla sua trifora del Palazzo Pubblico per assistere al Palio, l’ha guidata in una visita al cantiere del ciclo di affreschi detto del Buongoverno.

Pelosi, riferisce il sindaco, “è rimasta molto colpita dal ciclo trecentesco di Ambrogio Lorenzetti. Ho voluto mostrarglielo per il suo valore ancora attualissimo: un ammonimento plastico, voluto dalla antica Repubblica di Siena, sugli effetti del buono e del cattivo governo. Il messaggio che dopo 700 anni ancora risuona fortissimo, e che ha colpito la Speaker Pelosi – ha detto il sindaco – è semplice: la necessità della politica di unire comunità divise, di assicurare l’armonia del governo e la giustizia”. Gli affreschi riapriranno al pubblico in autunno e per breve tempo sarà possibile ammirarli alla loro altezza grazie al ponteggio di cantiere.

Visita a Pietrasanta, un toru tra le opere d’arte

Lunedì 4 luglio, Nancy Pelosi è arrivata poi a Pietrasanta, in provincia di Lucca, insieme al marito. La speaker è stata accolta dal sindaco Alberto Stefano Giovannetti sul sagrato del Duomo. “Abbiamo visitato la Collegiata di San Martino – racconta il primo cittadino – poi ci siamo intrattenuti davanti alle sculture di “Wonder of love” e abbiamo ricordato quelle in marmo e in bronzo dedicate a Mary McLeod Bethune, leader per i diritti civili, prima donna e prima afro-americana a rappresentare uno Stato, la Florida, realizzate qui, in città, dalla portoricana Nilda Comas”.

La speaker ha mostrato di conoscere molti degli artisti californiani che hanno scelto di realizzare a Pietrasanta le loro opere ed è rimasta affascinata dall’attività di laboratori e fonderie della città della Versilia. Per lei anche un regalo, un catalogo dedicato al lavoro dei maestri artigiani, poi la promessa “di tornare presto a Pietrasanta, per visitare i musei, i percorsi d’arte e parlare di nuovi patti di amicizia, fra la nostra città e le comunità statunitensi”, ha raccontato il sindaco.