Vaccini, la Toscana apre a nuove prenotazioni. Dosi anche nei luoghi di lavoro

Agende aperte sul portale on-line regionale, dalle ore 14 di oggi (martedì 18 maggio), per le persone con comorbilità fino ai 60 anni di età, così come previsto nelle raccomandazioni del ministero della salute sui gruppi target della vaccinazione anti Covid. Nello specifico – si legge nelle raccomandazioni – si tratta di persone “affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica, che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di Covid-19 seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili”. L’elenco delle patologie ed esenzioni segue la tabella prevista nelle indicazioni nazionali.

Elenco codici per area di patologia

Il calendario delle prenotazioni

Nel pomeriggio vengono aperte le agende anche per i nati nel 1974 e nel 1975 (47 e 46enni), che potranno richiedere la somministrazione del vaccino, come sempre, sul portale regionale, a partire dalle ore 17. La campagna di vaccinazione per la categoria dei quarantenni procede per biennio anagrafico: potranno prenotare due classi di età per volta. Domani, mercoledì 19 maggio, potranno prenotarsi i nati nel 1976 e nel 1977 (45 e 44enni); giovedì 20 maggio i nati negli anni 1978 e 1979 (43 e 42enni) ed infine, venerdì 21 maggio, i nati nati nel 1980 e nel 1981 (41 e 40enni), andando così a completare l’intera fascia anagrafica degli over 40. Per ciascun nuovo biennio anagrafico le agende apriranno ogni pomeriggio, alle ore 17.

Vaccini sui luoghi di lavoro

Dalla seconda metà di giugno, i vaccini anti Covid potranno essere somministrati anche nei luoghi di lavoro, se le dosi a disposizione lo permetteranno . La scelta (dopo l’approvazione delle linee guida lo scorso 10 maggio con delibera di Giunta) è stata condivisa nel corso di una riunione con tutte le associazioni di categoria e le organizzazioni sindacali. L’incontro è stato voluto dal presidente della Toscana Eugenio Giani e dagli assessori regionali alla sanità, Simone Bezzini, e all’economia, Leonardo Marras.

Adesione volontaria

