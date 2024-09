Atletica, Fabbri e Iapichino a Bruxelles per le finali di Diamond League

Leonardo Fabbri e Larissa Iapichino

Venerdì 13 e sabato 14 settembre va in scena a Bruxelles l’ultimo atto della stagione internazionale dell’atletica con le finali di Diamond League e l’assegnazione dei 32 diamanti, simbolo del massimo circuito mondiale. Saranno otto gli azzurri presenti (più una). Ha sciolto le riserve Gianmarco Tamberi, due volte campione della Diamond League nelle finali di Zurigo del 2021 e 2022: l’oro mondiale ed europeo sabato sarà in pedana nell’alto per cercare di conquistare il suo terzo titolo. Allo stadio Re Baldovino gareggeranno anche il bronzo olimpico Mattia Furlani (lungo), unico tra gli italiani ad aver vinto medaglie in tutti e tre i grandi appuntamenti dell’anno, dai Mondiali di Glasgow (argento) passando per gli Europei di Roma (argento) fino al terzo posto dei Giochi di Parigi. Nel peso c’è l’argento mondiale e bronzo iridato indoor Leonardo Fabbri, nei 110 ostacoli l’altro campione d’Europa Lorenzo Simonelli (argento mondiale indoor nei 60hs), nel lungo l’argento di Roma Larissa Iapichino, nel triplo Dariya Derkach, nell’asta Roberta Bruni, nei 400 ostacoli Ayomide Folorunso. In una gara a inviti che non assegna il Diamante, gli attesissimi 400 metri con la statunitense regina degli ostacoli Sydney McLaughlin-Levrone, anche una corsia per Rebecca Borga.

I portacolori gigliati scenderanno in pedana nella seconda giornata di Diamond League, sabato 14 settembre. Per Leonardo Fabbri (Aeronautica) c’è sempre lo scoglio chiamato Ryan Crouser: lo statunitense tre volte olimpionico del peso è il naturale favorito della gara ma i precedenti non giocano a suo favore, avendo perso le ultime due finali (Zurigo 2022 e Eugene 2023) dal connazionale Joe Kovacs. Fabbri, dal canto suo, può incrementare il clamoroso dato dei 34 lanci superiori ai 22 metri in stagione, un totale di 37 in carriera: solo il primatista Ulf Timmermann meglio di lui, per ora, nella storia d’Europa in questa particolare statistica (39 lanci). In gara i primi sei di Parigi: anche il bronzo Rajindra Campbell (Giamaica), il quarto Payton Otterdahl (Usa) e il sesto Chukwuebuka Enekwechi (Nigeria). Nel lungo, Larissa Iapichino torna a saltare per la prima volta dopo il quarto posto dei Giochi: tra le medagliate olimpiche del lungo ritrova il bronzo Jasmine Moore (Usa). In questa stagione l’azzurra delle Fiamme Oro ha centrato il successo di tappa a Parigi Charlety e il terzo posto di Londra in luglio, dopo le tre vittorie dello scorso anno, a riprova della continuità di rendimento nel circuito.

Le finali della Wanda Diamond League 2024 saranno trasmesse in diretta nelle giornate di venerdì 13 e sabato 14 settembre: venerdì dalle 20 alle 22 su RaiPlay Sport 1 (differita RaiSport dalle 22) e Sky Sport Uno, sabato dalle 20 alle 22 su RaiSport e Sky Sport Arena.