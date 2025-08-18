Calendario scolastico 2025/2026 in Toscana: le date, le feste e i ponti

In Toscana le scuole riapriranno il 15 settemnbre. Si dà così il via all’anno scolastico 2025/2026 e, come sempre, lo sguardo va al caldendario per individuare festività e soprattutto ponti.
Dopo un mese di mese e mezzo di ripresa delle lezioni, ecco le festività:
- sabato 1 novembre: Tutti i Santi;
- lunedì 8 dicembre: Immacolata Concezione;
- giovedì 25 dicembre: Santo Natale;
- venerdì 26 dicembre: Santo Stefano;
- giovedì 1 gennaio: Capodanno;
- martedì 6 gennaio: Epifania;
- domenica 5 aprile: Pasqua;
- lunedì 6 aprile: Lunedì dell’Angelo;
- sabato 25 aprile: Festa della Liberazione;
- venerdì 1 maggio: Festa del Lavoro;
- martedì 2 giugno: Festa nazionale della Repubblica;
- La festa del Patrono
Queste, invece, le sospensioni obbligatorie delle lezioni:
- Vacanze natalizie: dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 2 al 5 gennaio (compresi), quindi da martedì 24 dicembre 2025 a lunedì 06 gennaio 2026 compresi.
- Vacanze pasquali: i 3 giorni precedenti la domenica di Pasqua e il martedì immediatamente successivo al Lunedì dell’Angelo di ciascun, quindi da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 compresi.
Il termine delle lezioni è previsto per mercoledì 10 giugno, il 30 giugno per la scuola dell’infanzia.
Veniamo ai ponti, che non saranno tanti quanto l’anno passato. C’è di sicuro il ponte dell’Immacolata: l’8 dicembre cade di lunedì regalando quindi un fine settimana lungo. Cade poi di giovedì Capodanno e, per chi non va a scuola, può rappresentare qualche giorno di festa in più. Come per l’epifania che cade di martedì.
Per il prossimo ponte si dovrà aspettare il 1° maggio, la Festa del Lavoro cade infatti di venerdì. Bene anche per il ponte del 2 giugno, la festa della Repubblica cade di martedì, garantendo anche a inizio estate una lunga pausa.