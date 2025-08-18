Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Ambiente: rimossi i rifiuti sul fiume Rovigo a Palazzuolo sul Senio

Il Consorzio di Bonifica Medio Valdarno ha annunciato proprio per Ferragosto la conclusione della fase di rimozione massiva dei rifiuti a cinque mesi dalla catastrofe ambientale

/ Redazione
Il fiume Rovigo senza rifiuti - © Consorzio di Bonifica Medio Valdarno

A cinque mesi di distanza dalla frana dei rifiuti nell’alveo del torrente Rovigo a Palazzuolo sul Senio  nell’Alto Mugello, si è conclusa la fase di rimozione massiva dei rifiuti e di stabilizzazione di diversi cedimenti di sponda. I lavori non ancora del tutto conclusi, gli ultimi sacchi pieni di rifiuti a bordo torrente saranno portati via a settembre con un ultimo volo di elicottero programmato, ma l’emergenza ambientale in buona parte ormai superata, come ha reso noto il Consorzio di bonifica Medio Valdarno.

L’opera di pulizia sul torrente

“Il 15 marzo il Rovigo è stato invaso da una massa impressionante di rifiuti di plastica, rifiuti che vengono da lontano, abbandonati lì negli anni Settanta” ha spiegato il presidente del Consorzio di bonifica Medio Valdarno, Paolo Masetti, annunciando in un video alla vigilia di Ferragosto la conclusione della rimozione dei rifiuti.

Il Rovigo è tornato quasi come prima – ha aggiunto Masetti – quasi perché troverete qua e là dei sacchi bianchi di rifiuti che devono essere ancora portati via li porteremo via nelle prossime settimane ma sostanzialmente l’intervento di rimozione è concluso. Oltre a questo abbiamo lavorato a tante altre somme urgenze, l’ho detto più volte; gran parte di queste sono concluse le più importanti a Empoli, Quarrata, Sesto Fiorentino, Calenzano.”

Il 5 luglio si era tenuta anche un’edizione speciale di “Puliamo il mondo” dedicata ai fiumi Rovigo e Santerno. L’obiettivo dell’iniziativa, organizzata da Legambiente in collaborazione con la Regione Toscana e i Comuni di Palazzuolo sul Senio e Firenzuola, era contribuire a ripulire le sponde dei due corsi d’acqua dopo che movimenti franosi, provocati dal maltempo dello scorso mese di marzo, avevano riportato alla luce una ex discarica degli anni Settanta.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Palio di Siena, vince la contrada del Valdimontone: Gingillo con Anda e Bola conquista piazza del Campo

Dominano nei tre giri sul tufo, imponendosi anche sul favorito Leocorno. Ospiti vip: Madonna assiste alla carriera con le figlie

Attualità / Redazione

Arrivata da Gaza malnutrita per essere curata, la ventenne non ce l'ha fatta

Marah Abu Zuhri è stata portata in Italia con altri palestinesi nell'ambito dell'operazione umanitaria. Ricoverata d'urgenza all'ospedale di Cisanello, le sue condizioni sono apparse subito molto critiche

Attualità / Redazione

Palio di Siena, la Tartuca vince la Provaccia: attesa per la Carriera dedicata alla Madonna dell'Assunta

Alle 19, cavalli e fantini ai canapi: Tittia tenta il "cappotto" ma Civetta, Pantera e Valdimontone sognano. Anche Madonna tra gli ospiti vip

Attualità

Traffico e smog nel mirino: al via il secondo lotto della variante di Grassina

Attualità

Nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa, lavori al via a marzo 2026

Attualità

Dai risparmi del Consiglio regionale, fondi a 117 comuni e 74 associazioni

Attualità

ITS Academy, il ponte tra formazione tecnica e occupazione di qualità

Attualità

Emergenze, nasce il protocollo Toscana–Baker Hughes per tutelare lavoratori e territorio

Attualità

Trenitalia, consegnato il 70esimo treno per la Toscana

I più popolari su intoscana

Cultura / Redazione

Residenze d’artista, dalla Regione 4 milioni per 12 progetti destinati ai giovani under 35

Attualità / Redazione

Legno, artigianato e gusto: torna in piazza Ognissanti la Fierucola dei Legnaioli

Attualità / Redazione

Pegaso d’Oro allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.