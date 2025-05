Rifiuti nel torrente Rovigo, via con l’elicottero i primi 100 sacchi

L’operazione rifiuti nel torrente Rovigo

Sono partiti con l’elicottero i rifiuti franati nel Rovigo e dispersi nei tratti a valle del torrente, dopo il maltempo del 14 e 15 marzo scorsi. Le operazioni di rimozione si sono svolte nella mattina di lunedì 26 maggio quando sono cominciati i voli con i primi sacchi di rifiuti, circa 100, raccolti con speciali mezzi operativi “a ragno”. Ma lo spostamento proseguirà anche nei prossimi giorni.

Sul cantiere di somma urgenza messo in campo dal Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno erano presenti l’assessora all’ambiente Monia Monni il presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Masetti e il sindaco di Palazzuolo sul Senio Marco Bottino.

Monni: un intervento lungo e complesso

“Stiamo portando avanti un’operazione importante e complessa – ha detto Monni – , resa possibile grazie alla collaborazione fra la Regione, il Comune e il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Senza la disponibilità e l’impegno congiunto di queste realtà, non sarebbe stato possibile mettere in campo un intervento che coinvolge uomini, mezzi e perfino animali. Oggi – ha spiegato l’assessora – sono entrati in azione gli elicotteri, che trasportano tra le 5 e le 8 tonnellate di rifiuti per viaggio. Questi rifiuti, raccolti quasi totalmente a mano con l’ausilio di escavatori “ragni”, vengono poi trasferiti in sacchi (i cosiddetti “bigbags”) e portati in discarica a Case Passerini. Nei prossimi giorni attiveremo anche altre risorse, tra cui animali da soma per il trasporto in aree difficilmente raggiungibili. Si tratta di un intervento lungo, costoso – con un investimento stimato in circa 5 milioni di euro – ma assolutamente necessario. Il nostro sistema fluviale è bellissimo ma anche estremamente fragile, e la nostra attenzione deve essere massima“.

Lavori completati nel più breve tempo

Monni ha poi rassicurato sulla tempistica: “Faremo tutto possibile per completare i lavori nel più breve tempo anche se le condizioni ambientali non sempre lo permettono. Gli elicotteri non possono volare in caso di maltempo o forte vento, e nell’alveo del fiume non si lavora quando l’acqua è alta“.

E sui campionamenti delle acque l’assessora regionale ha spiegato che le agenzie di Arpat Toscana e Emilia-Romagna hanno diffuso i risultati dei nuovi campionamenti delle acque e non ci sono problemi di contaminazione . “La qualità dell’acqua è buona. Ma, come sappiamo, il problema riguarda l’integrità dell’ecosistema che va salvaguardato” ha assicurato.

Masetti: pulizia in corso nel Rovigo

Per il presidente del Consorzio Vb3 Masetti “comincia oggi, dopo le fasi organizzative e preparatorie delle viabilità, la vera e propria rimozione dall’alveo del Rovigo di oltre 100 big bags di rifiuti grazie all’utilizzo di un escavatore a ragno e dell’elicottero per poi essere caricati sui camion e portati a smaltimento. Il Consorzio di Bonifica, con le proprie competenze e professionalità si è messo subito a disposizione per risolvere il problema, in somma urgenza e in grande sinergia con la Regione Toscana e il Comune di Palazzuolo sul Senio”.

Le operazioni di recupero – con gli speciali mezzi operativi ‘a ragno’ che bene si muovono sulle sponde incassate e strette del torrente – hanno portato ad accumulare finora i sacchi che poi sono stati avviati alla discarica. In questo ambito sono stati ripresi già anche alcuni movimenti franosi con realizzazione di scogliere e posizionate le reti paramassi e rifiuti.

Nel frattempo sono stati fatti sopralluoghi e presi accordi con Hera per l’individuazione e sistemazione delle piazzole di accumulo e carico dei rifiuti. Si è entrati poi nel vivo della raccolta massiva dei rifiuti con i mezzi operativi ‘a ragno’ e con l’accumulo dei sacchi nelle piazzole di stoccaggio, recupero e smaltimento.

“Il nostro territorio – ha concluso il sindaco Bottino – finalmente comincia a liberarsi dei rifiuti contenuti nella frana. Quello che abbiamo visto è il frutto del lavoro sinergico di Comune, Consorzio di Bonifica e Regione che insieme, ognuno facendo la propria parte, stanno procedendo verso la risistemazione del Rovigo. Inoltre da oggi con una nuova ordinanza regionale sarà possibile portare direttamente via i rifiuti, senza fase intermedia di stoccaggio”.