Carlo Conti cittadino onorario di Livorno, città natale della madre Lolette

La consegna della cittadinanza onoraria di Livorno a Carlo Conti

Da oggi Carlo Conti è cittadino onorario di Livorno. Questa mattina nella Sala del Consiglio Comunale il sindaco Luca Salvetti ha conferito la cittadinanza onoraria al celebre presentatore e conduttore televisivo toscano molto legato a Livorno, città natale della madre Lolette e della zia Edda.

Il legame di Conti con Livorno

Oggi durante la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria Conti si è commosso, ricordando chi della sua famiglia non c’è più. “Ora sono anche livornese – ha detto Conti – quindi ho quella parte, la metà, che è sempre stata orgogliosamente fiorentina, però mi mancava ufficialmente quella parte di scoglio, quella parte un pochino più vera, più piena di salmastro, e adesso ce l’ho tutta”.



“A Livorno ci sono cresciuto – ha ricordato Conti – il mio legame con Livorno parte da lontano, da quando venivo qui in vacanza. Partivamo da casa da via San Carlo si faceva un pezzetto di via Verdi, piazza Mazzini, i cantieri navali e poi il mio nonno Marino mi faceva il regalo più bello dell’anno, la correntina, filo, sughero piombo e un amo. E con il mio cugino Stefano stavamo tutto il giorno a ore e ore a pescare e abbronzarmi, e qui si capisce quanto livornese c’è in me perché non dico ai Tirreno ma dico ai Bagni Trotta”.

Il sindaco Salvetti insieme alla pergamena ha regalato al celebre presentatore un quadro con la rappresentazione delle famose Leggi Livornine. “Era giusto – ha detto il sindaco – dare a Carlo la cittadinanza in questo percorso bellissimo che ha fatto con la nostra città. Uno è livornese quando guarda a questa città con affetto, quando vorrebbe anche poterci vivere quando fa delle cose che servono a mettere in evidenza tutto ciò che di bello c’è in questa città e magari promuoverla in giro per il mondo. Carlo ha fatto tutto questo di continuo. E al di là del fatto che da parte di madre sia livornese, ha sempre mostrato il proprio legame il proprio affetto e la propria vicinanza a Livorno e ai livornesi e quindi miglior cittadino onorario di lui secondo me non c’è”.