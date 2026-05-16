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Aeroporti: gli scali di Firenze e Pisa diventano più inclusivi per i passeggeri sordi

Grazie alla partnership di Toscana Aeroporti con l’azienda Tradooko i passeggeri potranno interagire con il personale dell’aeroporto attraverso totem dotati di software

/ Redazione
Aeroporto di Pisa - © Marta Mancini

Gli scali di Firenze e Pisa diventano più inclusivi per i passeggeri sordi grazie alla partnership di Toscana Aeroporti con Tradooko, giovane azienda fiorentina specializzata in soluzioni tecnologiche per la comunicazione inclusiva.
L’accordo prevede l’installazione di dispositivi totem dotati di software in entrambi gli scali gestiti dalla società, ovvero l’aeroporto di Firenze “Amerigo Vespucci” e l’aeroporto di Pisa “Galileo Galilei” ,con l’obiettivo di rendere l’esperienza di viaggio ancora più equa e accessibile a tutte le persone che transitano dagli scali.

Interagire attraverso i totem

Grazie alla soluzione sviluppata da Tradooko, i passeggeri e le passeggere potranno interagire con il personale aeroportuale attraverso totem posizionati nei punti nevralgici degli scali come la sala amica e l’area informazioni.
Il software, che ad oggi supporta 29 lingue, favorisce un’esperienza di accesso alle informazioni aeroportuali a chiunque ha difficolta linguistiche oltre che un sistema concreto per andare incontro alla comunità sorda italiana e internazionale in transito o in partenza dagli aeroporti toscani.

Il personale aeroportuale potrà così comunicare con viaggiatori e viaggiatrici in oltre 29 lingue per affiancarli e supportarli durante la loro permanenza negli scali gestiti da Toscana Aeroporti.

L’iniziativa risponde alle direttive europee in materia di accessibilità nei trasporti e rappresenta un significativo passo avanti nel percorso di Toscana Aeroporti verso un servizio sempre più equo e inclusivo. Gli aeroporti di Firenze e Pisa sono così i primi in Italia ad utilizzare il sistema di comunicazione inclusiva Tradooko.

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