Aeroporti: gli scali di Firenze e Pisa diventano più inclusivi per i passeggeri sordi

Aeroporto di Pisa - © Marta Mancini

Gli scali di Firenze e Pisa diventano più inclusivi per i passeggeri sordi grazie alla partnership di Toscana Aeroporti con Tradooko, giovane azienda fiorentina specializzata in soluzioni tecnologiche per la comunicazione inclusiva.

L’accordo prevede l’installazione di dispositivi totem dotati di software in entrambi gli scali gestiti dalla società, ovvero l’aeroporto di Firenze “Amerigo Vespucci” e l’aeroporto di Pisa “Galileo Galilei” ,con l’obiettivo di rendere l’esperienza di viaggio ancora più equa e accessibile a tutte le persone che transitano dagli scali.

Interagire attraverso i totem

Grazie alla soluzione sviluppata da Tradooko, i passeggeri e le passeggere potranno interagire con il personale aeroportuale attraverso totem posizionati nei punti nevralgici degli scali come la sala amica e l’area informazioni.

Il software, che ad oggi supporta 29 lingue, favorisce un’esperienza di accesso alle informazioni aeroportuali a chiunque ha difficolta linguistiche oltre che un sistema concreto per andare incontro alla comunità sorda italiana e internazionale in transito o in partenza dagli aeroporti toscani.

Il personale aeroportuale potrà così comunicare con viaggiatori e viaggiatrici in oltre 29 lingue per affiancarli e supportarli durante la loro permanenza negli scali gestiti da Toscana Aeroporti.