Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Enogastronomia/

Castanea Expo 2025, numeri e prospettive del settore castanicolo

Il programma della giornata che chiude la prima manifestazione dedicata alla filiera: potature, convegni e un focus sulla farina di castagne

/ Redazione
castanea expo 2025

Castanea Expo 2025 porta alla Fortezza da Basso di Firenze la filiera castanicola: le prospettive economiche, i progetti più innovativi e i mille usi della castagna. 75 espositori in tutto,  fra i quali anche una nutrita rappresentanza dalla regione greca della Tessaglia.

Nel corso della giornata di sabato 13 dicembre sono stati illustrati gli ultimi dati Ismea sul comparto castanicolo, dai quali è emerso come l’Italia sia il quinto paese al mondo nella produzione di castagne con oltre 64mila tonnellate e un +29% negli ultimi cinque anni. L’aumento della produzione italiana ha determinato un consistente ridimensionamento (-57%) delle importazioni da altri paesi, quali Spagna, Turchia, Portogallo e Grecia con un grande numero di indicazioni geografiche per castagne e marroni: 11 IGP e 3 DOP cui si aggiungono le 2 DOP relative alle farine di castagne.

Gli Stati Generali della Castanicoltura, presieduti dal Sottosegretario di Stato Patrizio La Pietra, sono stati un momento di confronto stategico tra istituzioni, esperti del settore, operatori della filiera ed espositori, offrendo l’occasione per delineare con chiarezza gli obiettivi e le azioni necessarie allo sviluppo e al futuro della castanicoltura italiana. Nel corso dei lavori sono state presentate le linee strategiche del nuovo Piano di settore castanicolo.

La Regione Toscana continua intanto a lavorare alla definizione del suo distretto castanicolo. Un progetto che ha anche l’ambizione di diventare motore di rigenerazione territoriale.

Il programma di domenica 14 dicembre

Domenica sarà la giornata di chiusura della fiera. In programma il convegno “Gestione e cura di un castagneto: potature, innesti, raccolta, lotta alle patologie” (alle ore 11:00 allo stand dell’Accademia nazionale di agricoltura) organizzato dal Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale di Granaglione. Alla stessa ora, presso lo stand della Fattoria La Calcinaia & Le Casine, si terrà una dimostrazione pratica dedicata alle tecniche di potatura e innesto del castagno.

Nel pomeriggio, è previsto il talk “Viaggio nella Toscana delle castagne” a cura di Toscana Promozione Turistica  ore 14:30, allo stand della Regione Toscana) al quale seguirà, alle ore 15, presso lo stand della Regione Calabria, un incontro promosso da Slow Food Italia sulla tutela e valorizzazione dei castagneti del Reventino e sulla rete nazionale dei castanicoltori.

La giornata si concluderà alle ore 16, al Teatrino Lorenese, con il convegno “Un progetto di valorizzazione della farina di castagne tradizionale”. Per tutto il giorno saranno inoltre visitabili le mostre espositive e le rassegne dedicate al mondo del castagno.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Enogastronomia / Redazione

I marron glacé e la focaccia rapolanese entrano nei PAT della Toscana

Per l'assessore Marras i nuovi ingressi tra i prodotti tradizionali esprimono la qualità e la tipicità del settore agroalimentare

Enogastronomia / Redazione

La cucina italiana incoronata dall'Unesco, Marras: "Un incentivo in più per il progetto Vetrina Toscana"

Per l'assessore il progetto che mette in rete ristoranti, botteghe e produttori locali esempio concreto di come si possa raccontare e vivere la cucina come cultura"

Enogastronomia / Redazione

Harry's Bar riapre a Firenze, nuova sede ma con menu e arredi storici

A due anni dalla chiusura sul lungarno Vespucci, il locale fondato nel 1953 avrà sede lungo via Il Prato accanto all'hotel Villa Medici

Enogastronomia

Il distretto castanicolo regionale per il recupero e la riqualificazione dei castagneti in Toscana

Enogastronomia

La castanicoltura in Toscana tra nuove frontiere della nutraceutica e mondo del vino

Enogastronomia

Storie di moderni contadini in cucina: il Marrone del Mugello IGP

Enogastronomia

Idee e progetti innovativi per scrivere il futuro del settore castanicolo

Enogastronomia

Castanea Expo 2025, dall’agroalimentare al turismo: a Firenze il meglio della castanicoltura

Enogastronomia

I castagneti in Toscana tra economia, food, turismo e Toscana Diffusa

I più popolari su intoscana

Innovazione / Redazione

Innovazione digitale: ricercatori, imprese e startup si incontrano a Nexus Digital

Cultura / Redazione

Alaïa e Balenciaga scultori della forma: dialogo senza tempo al Museo del Tessuto di Prato

Attualità / Redazione

Energia pulita dall’Arno, a Firenze inaugurata la briglia di San Niccolò

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.