Castanea Expo 2025, numeri e prospettive del settore castanicolo

castanea expo 2025

Castanea Expo 2025 porta alla Fortezza da Basso di Firenze la filiera castanicola: le prospettive economiche, i progetti più innovativi e i mille usi della castagna. 75 espositori in tutto, fra i quali anche una nutrita rappresentanza dalla regione greca della Tessaglia.

Nel corso della giornata di sabato 13 dicembre sono stati illustrati gli ultimi dati Ismea sul comparto castanicolo, dai quali è emerso come l’Italia sia il quinto paese al mondo nella produzione di castagne con oltre 64mila tonnellate e un +29% negli ultimi cinque anni. L’aumento della produzione italiana ha determinato un consistente ridimensionamento (-57%) delle importazioni da altri paesi, quali Spagna, Turchia, Portogallo e Grecia con un grande numero di indicazioni geografiche per castagne e marroni: 11 IGP e 3 DOP cui si aggiungono le 2 DOP relative alle farine di castagne.

Gli Stati Generali della Castanicoltura, presieduti dal Sottosegretario di Stato Patrizio La Pietra, sono stati un momento di confronto stategico tra istituzioni, esperti del settore, operatori della filiera ed espositori, offrendo l’occasione per delineare con chiarezza gli obiettivi e le azioni necessarie allo sviluppo e al futuro della castanicoltura italiana. Nel corso dei lavori sono state presentate le linee strategiche del nuovo Piano di settore castanicolo.

La Regione Toscana continua intanto a lavorare alla definizione del suo distretto castanicolo. Un progetto che ha anche l’ambizione di diventare motore di rigenerazione territoriale.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Il programma di domenica 14 dicembre

Domenica sarà la giornata di chiusura della fiera. In programma il convegno “Gestione e cura di un castagneto: potature, innesti, raccolta, lotta alle patologie” (alle ore 11:00 allo stand dell’Accademia nazionale di agricoltura) organizzato dal Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale di Granaglione. Alla stessa ora, presso lo stand della Fattoria La Calcinaia & Le Casine, si terrà una dimostrazione pratica dedicata alle tecniche di potatura e innesto del castagno.

Nel pomeriggio, è previsto il talk “Viaggio nella Toscana delle castagne” a cura di Toscana Promozione Turistica ore 14:30, allo stand della Regione Toscana) al quale seguirà, alle ore 15, presso lo stand della Regione Calabria, un incontro promosso da Slow Food Italia sulla tutela e valorizzazione dei castagneti del Reventino e sulla rete nazionale dei castanicoltori.