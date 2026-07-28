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Centri commerciali naturali: 340mila euro dalla Regione per valorizzare commercio e territori

Al via il bando 2026 per sostenere il commercio di prossimità attraverso eventi ad hoc e la promozione digitale

/ Redazione
- © Marta Mancini

Valorizzare i centri commerciali naturali della Toscana: è questo l’obiettivo del bando regionale 2026 che si è appena aperto con una dotazione iniziale di risorse messa a disposizione da Toscana Promozione Turistica di 340mila euro.

L’integrazione con turismo, cultura ed enogastromia

L’intervento, gestito da Sviluppo Toscana, punta a sostenere il commercio di prossimità e a rafforzarne l’integrazione con la promozione turistica, culturale ed enogastronomica dei territori. Possono presentare domanda gli organismi di gestione dei centri commerciali naturali costituiti prevalentemente da imprese del commercio, formalmente attivi da almeno due mesi e iscritti al Registro delle imprese o al Rea.

“Dove il commercio di prossimità è vivo, sono più vivi anche i centri storici, i borghi e i quartieri – ha dichiarato l’assessore regionale a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marrasi centri commerciali naturali non sono soltanto aggregazioni di imprese: sono reti che tengono insieme economia, relazioni e identità dei luoghi. Con questo bando sosteniamo progetti capaci di trasformare eventi e iniziative in occasioni durature di attrazione, valorizzando produzioni locali, cultura, tradizioni e paesaggio. L’attenzione alla promozione digitale, all’accessibilità e alla sostenibilità serve a rendere queste realtà più moderne e riconoscibili e a rafforzare ulteriormente il legame tra commercio e offerta turistica”.

Eventi, promozione digitale e sostenibilità

Ogni progetto dovrà prevedere la realizzazione di un minimo di due e di un massimo di cinque eventi, dedicati ad almeno uno degli ambiti individuati dal bando: enogastronomia, cultura, sport e natura, storia e tradizioni, eventi natalizi, mostre e presepi.

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla promozione digitale e all’utilizzo dei social media, anche attraverso il collegamento con gli strumenti del sistema regionale, come Vetrina Toscana, Visittuscany.com e Toscana Ovunque Bella. Saranno inoltre premiate la collaborazione con gli operatori turistici e culturali, l’accessibilità delle iniziative, l’innovazione tecnologica, la sostenibilità ambientale e la capacità di dare continuità agli eventi negli anni successivi.

Il costo complessivo minimo di ciascun progetto è fissato in 10mila euro. Il contributo in conto capitale coprirà il 60 per cento delle spese ammissibili, fino a un massimo di 30mila euro. Tra le spese finanziabili rientrano la progettazione e la direzione artistica degli eventi, i servizi di animazione e intrattenimento, gli allestimenti, le misure per l’accessibilità, la comunicazione, il social media marketing, le iniziative di fidelizzazione e la realizzazione o l’aggiornamento del sito internet del centro commerciale naturale.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, entro le ore 12 del 1° ottobre. Le spese sono ammissibili a partire dal 1° gennaio 2026 e i progetti dovranno concludersi entro il 30 settembre 2027.

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