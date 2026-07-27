Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

La Regione investe sulla formazione: al via 18 corsi per preparare i professionisti del commercio

Sono 18 i progetti finanziati attraverso il Programma regionale FSE+ 2021-2027, con un investimento complessivo di 3 milioni di euro destinato a creare figure professionali sempre più qualificate e in linea con le esigenze delle imprese

/ Redazione
Addetta alle vendite – commercio

La Regione Toscana torna a puntare sui giovani e sull’occupazione con un nuovo piano di formazione dedicato al settore del commercio.

Sono infatti 18 i progetti finanziati attraverso il Programma regionale FSE+ 2021-2027, con un investimento complessivo di 3 milioni di euro destinato a creare figure professionali sempre più qualificate e in linea con le esigenze delle imprese.

L’iniziativa nasce dall‘avviso pubblicato alla fine del 2025 e punta a formare addetti e tecnici delle vendite, professioni oggi particolarmente richieste dal mercato del lavoro. Dei 18 percorsi approvati, 13 riguardano il commercio al dettaglio e all’ingrosso, mentre gli altri cinque sono dedicati al settore dei servizi alle imprese.

I corsi sono rivolti a persone disoccupate o inattive e ciascun percorso potrà accogliere fino a 15 partecipanti. La formazione sarà organizzata da enti accreditati, riuniti in associazione con aziende operative sul territorio toscano, così da garantire un collegamento diretto tra la preparazione in aula e le reali esigenze del mondo produttivo.

I percorsi, promossi nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana dedicato all’autonomia dei giovani, prenderanno il via nel prossimo autunno. Al termine della formazione sarà rilasciata una qualifica professionale riconosciuta, inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali (RRFP).

Oltre alla qualifica di “Addetto”, corrispondente al terzo livello EQF, sarà possibile conseguire anche quella di “Tecnico”, di quarto livello EQF, offrendo ai partecipanti competenze spendibili e immediatamente riconosciute nel mercato del lavoro.

“È un intervento pensato per intervenire sul disallineamento tra domanda e offerta che esiste nel settore del commercio e infatti punta a sviluppare competenze in ambiti professionali di più difficile reperibilità”, ha spiegato l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi. “La risposta degli enti formativi all’avviso è stata molto superiore alle attese e alla dotazione stanziata”, ha aggiunto. “Segno – ha proseguito Lenzi – che la misura intercetta bisogni concreti”.

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Completato il varo del nuovo cavalcaferrovia stradale Ponte al Pino

Il completamento del varo rappresenta una tappa fondamentale dell'intervento di sostituzione del ponte, opera strategica per il miglioramento della mobilità cittadina e per l'efficientamento della circolazione ferroviaria regionale e nazionale che attraversa il nodo di Firenze

Attualità / Redazione

Domenica di forti temporali in Toscana: caduti 18.000 fulmini, salvati automobilisti bloccati in auto

La perturbazione, arrivata nella notte da nord-ovest mentre era in vigore l'allerta arancione, ha scaricato circa 18mila fulmini in sei ore, provocando allagamenti, cadute di alberi e numerosi disagi alla viabilità, nessun ferito

Attualità / Redazione

Maltempo: allerta arancione per rischio temporali in tutta la Toscana

L'avviso è valido dalla mezzanotte di oggi fino alle 14 di domani, domenica 26 luglio. Possibili anche forti raffiche di vento e grandinate

Attualità

Variante di Staggia Senese, inaugurato il secondo lotto

Attualità

Lavoro, dalla Regione un nuovo piano di interventi: giovani, formazione e crisi aziendali

Attualità

Viaggi missionari, la Regione finanzia borse di studio per ragazze e ragazzi toscani

Attualità

250mila euro dalla Regione per il restauro della facciata del Convitto Cicognini di Prato

Attualità

La carovana della solidarietà dalla Toscana in viaggio per raggiungere l’Ucraina

Attualità

Nuovi treni diretti collegano Firenze e Ravenna, le città di Dante

I più popolari su intoscana

Cultura / Redazione

Il regista Julian Schnabel al Lucca Film Festival 2026 con il suo film su Dante Alighieri

Viaggi / Clara D'Acunto

La Toscana rievoca il suo passato: le feste medievali che illuminano l’estate

Made in Toscana / Marta Mancini

Leonardo da Vinci sulle nuove banconote da 100 euro: aperto il sondaggio della BCE

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.