Passi avanti per la Ciclovia Tirrenica, varata la passerella ciclopedonale sull’Isolone a Fosdinovo

L’opera fa parte del lotto prioritario della Tirrenica. Un’infrastruttura moderna che integra mobilità sostenibile, tutela del paesaggio e una visione condivisa di sviluppo territoriale tra Liguria e Toscana

Passerella ciclopedonale Tirrenica

Un’opera che fa fare un passo avanti importante alla Ciclovia Tirrenica tra Ventimiglia e Sarzana. Un’opera che, così come ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani “unisce mobilità dolce, tutela del paesaggio e valorizzazione del patrimonio locale”.

E’ stata varata, infatti, la passerella ciclopedonale di attraversamento del torrente Isolone nel Comune di Fosdinovo (Ms), parte dei lavori per la realizzazione del lotto prioritario della Tirrenica .

L’opera, realizzata dalla Regione Liguria quale soggetto attuatore, prevede nel tratto ligure un’infrastruttura lunga 13 chilometri attraverso i Comuni di Sarzana, Castelnuovo Magra e Luni, mentre in Toscana, grazie ad un accordo tra le due Regioni, saranno realizzati ulteriori 2 chilometri con un finanziamento della Regione Toscana di 1,16 milioni di euro .

“La realizzazione di questa passerella ciclopedonale sull’Isolone, collegata alla ciclovia Ventimiglia-Sarzana – ha spiegato Giani – rappresenta un investimento importante anche per la Toscana. Si tratta infatti di un’infrastruttura essenziale per connettere in modo sostenibile territori di grande valore paesaggistico e storico. Con oltre un milione di euro finanziamo un’opera che unisce mobilità dolce, tutela del paesaggio e valorizzazione del patrimonio locale. Sono lieto anche della collaborazione con la Regione Liguria, stazione appaltante sia per la parte dell’opera realizzata nel proprio territorio, che per il tratto Toscano dell’infrastruttura. Attendo con ansia il termine dei lavori, certo che attraverso investimenti di questo tipo si possa incentivare quel turismo ecosostenibile e diffuso che rappresenta un vero motore di sviluppo per territori di incantevole bellezza ma ancora decentrati rispetto ai grandi flussi turistici”.

“La ciclovia Tirrenica rappresenta una delle più importanti arterie di mobilità ciclabile del panorama nazionale e regionale – ha aggiunto l’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni –  la  bellezza e la varietà del percorso la rendono particolarmente interessante ed attrattiva anche dal punto di vista dell’escursionismo o del cicloturismo. La Toscana ha scelto da tempo di investire nel potenziamento dei grandi itinerari ciclopedonali, per valorizzare tutti i suoi territori ed incentivare una reale scoperta dell’identità toscana . Per questo siamo molto felici di veder crescere ulteriormente anche questo tratto di ciclovia, dove la collaborazione con la Regione Liguria si è rivelata strategica ed efficace”.

“Il varo di questa struttura – ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Marco Bucci – è un ulteriore tassello di questo grande e importante lavoro ed è soprattutto la testimonianza della collaborazione tra la Liguria, che ha realizzato i lavori, e la Toscana, che ha stanziato le risorse necessarie, con il comune obiettivo di completare un’opera complessivamente di grande valore per il Paese in termini di mobilità sostenibile e di tutela dell’ambiente, oltre che di appeal turistico”.

