Come cambia la circolazione dei treni: nuovi orari e servizi garantiti

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Dalla notte 26 alla mattina 30 luglio entra nel vivo la seconda fase di lavori per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte al Pino a Firenze e la circolazione ferroviaria sarà nuovamente interrotta tra Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi.

Un’emergenza nazionale, ricordano ancora una volta il presidente Eugenio Giani e l’assessore a infrastrutture e trasporti Filippo Boni, “e come Regione Toscana, assieme al Comune di Firenze, a RFI e Trenitalia, stiamo lavorando per gestirla al meglio limitando il disagio per i nostri pendolari. Sappiamo che le conseguenze per chi viaggia saranno comunque significative, ma proprio per questo l’attenzione è massima”.

Il servizio ferroviario è stato dunque “rimodulato garantendo il maggior numero possibile di collegamenti, con particolare attenzione ai pendolari. Chiediamo – è questo l’appello – a tutti di programmare con anticipo gli spostamenti, verificare le informazioni prima della partenza sui sistemi informativi di Trenitalia e, quando possibile, ridurre gli spostamenti verso Firenze nelle giornate di chiusura”.

Una programmazione straordinaria

Trenitalia ed Rfi insieme a Regione e Comune di Firenze hanno definito una programmazione straordinaria del servizio.

Le stazioni di Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi resteranno operative, ma il collegamento tra le due sarà interrotto perché interessato dai lavori.

I treni regionali delle direttrici Chiusi-Arezzo-Firenze Santa Maria Novella saranno limitati a Firenze Campo di Marte. Anche i treni provenienti da Roma e Foligno e diretti a Firenze Santa Maria Novella termineranno la corsa a Firenze Campo di Marte.

Saranno soppressi i treni della relazione Montevarchi-Prato-Pistoia e i treni tra Firenze Campo di Marte e Borgo San Lorenzo. Circoleranno regolarmente i treni Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, via Vaglia.

Sulla linea aretina, come nei giorni della prima fase dell’emergenza, sarà assicurato almeno un collegamento veloce ogni ora sulla linea Direttissima ed almeno un collegamento che effettua tutte le fermate ogni ora sulla linea lenta.

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Sulla linea Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve, come nella prima fase di lavori, circoleranno al mattino i due treni 18934 e 18938, che raggiungeranno Firenze Campo di Marte.

Il primo collegamento mattutino Borgo San Lorenzo-Firenze Santa Maria Novella via Pontassieve, treno 18930, sarà integralmente sostituito dal bus FI262 fino a Firenze Santa Maria Novella. Anche l’ultimo collegamento della giornata, treno 18978, sarà sostituito dal bus FI260.

Confermata la programmazione dei bus sostitutivi attuata da alcuni giorni sulla tratta Borgo-Pontassieve a causa del consumo dei bordini. Gli orari dei bus sostitutivi subiranno modifiche da lunedì 27 luglio a seguito di lavori stradali in corso presso Rufina. I sistemi di acquisto di Trenitalia saranno aggiornati da sabato 25 luglio.

Lungo la tratta Borgo San Lorenzo-Firenze via Pontassieve circoleranno nel pomeriggio tre treni straordinari, richiesti dalla Regione: due fra Pontassieve e Borgo S.Lorenzo e uno fra Borgo S.Lorenzo e Pontassieve. Non saranno presenti nei consueti sistemi di vendita di Trenitalia, ma i loro orari saranno comunicati con altri mezzi e riportati nelle tabelle affisse nelle stazioni.

Ecco gli orari:

– treno 18965: Pontassieve 17:05 – Borgo S. Lorenzo 17:56 con fermate a Rufina (17:14/15), Scopeti (17:19/20), Contea-Londa (17.26/27), Dicomano (17:32/33), Vicchio (17:42/43), Borgo San Lorenzo Rimorelli (17:48/49);

– treno 18934: Borgo S. Lorenzo 18:13 – Pontassieve 19:00 con fermate a Borgo San Lorenzo Rimorelli (18:16/17), Vicchio (18:23/24), Dicomano (18:32/33), Contea-Londa (18:37/38), Scopeti (18:43/44), Rufina (18:51/52);

– treno 18975: Pontassieve 19:14 – Borgo S. Lorenzo 20:05 con fermate a Rufina (19:23/24), Scopeti (19:29/30), Contea-Londa (19.37/38), Dicomano (19:43/43), Vicchio (19:51/52), Borgo San Lorenzo Rimorelli (19:57/58).

La Regione ha richiesto inoltre a Trenitalia la massima attenzione al potenziamento dei posti disponibili e alla composizione dei convogli, in particolare nelle fasce orarie con maggiore frequentazione. Le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella – come nella prima fase dell’emergenza – saranno collegate alla rete tranviaria ed al centro cittadino tramite un servizio di navette operato da Autolinee Toscane compreso nel prezzo del biglietto ferroviario.