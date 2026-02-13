Cultura diffusa: l’assessora Manetti in visita a Reggello, Loro Ciuffenna e San Giovanni Valdarno

L’assessora alla cultura della Toscana Cristina Manetti in visita a Reggello

Valorizzazione dei piccoli borghi, rete dei teatri diffusi e centralità dell’arte come motore di comunità: sono stati questi i temi al centro della giornata dell’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti, in visita ieri a Reggello, Loro Ciuffenna e San Giovanni Valdarno per fare il punto sui principali progetti culturali e sulle prospettive di collaborazione con le amministrazioni locali.

Un percorso che ha toccato luoghi simbolo della cultura diffusa toscana e che ha incluso anche un incontro speciale con Beatrice Monti von Rezzori, fondatrice della Fondazione Santa Maddalena, residenza internazionale per scrittori che dal 2007 organizza il Premio Gregor von Rezzori.

Dal Museo Masaccio di Reggello al Museo Venturi a Loro Ciuffenna

Prima tappa a Reggello, dove l’assessora Manetti, insieme al sindaco Piero Giunti, ha visitato la scuola di musica comunale, il Teatro Excelsior — incontrando la compagnia teatrale dell’Orsa e la cooperativa che gestisce la struttura — e la Pieve romanica di Cascia con il Museo Masaccio.

“Andare nei comuni più decentrati e montani come Reggello, Loro Ciuffenna e San Giovanni Valdarno è fondamentale — ha dichiarato l’assessora Manetti — la Toscana è un patrimonio unico al mondo, tanta è la ricchezza diffusa che abbiamo. Ma la cultura non è solo conservazione: è qualcosa che vive, si rigenera, crea comunità. Ed è nostro compito stare vicino a questo processo”.

“In questi territori ci sono realtà straordinarie — ha proseguito Manetti — come le scuole di musica, le corali, i musei, le biblioteche, i festival culturali diffusi: luoghi che non solo formano giovani artisti e musicisti, ma restituiscono occasioni di incontro e crescita per tutta la comunità. Penso al Museo di Arte Sacra Masaccio, già parte del sistema museale regionale, alla biblioteca nella rete del prestito interbibliotecario, fino alle esperienze culturali legate a Vallombrosa e al territorio circostante”.

La visita è poi proseguita a Loro Ciuffenna, con il sindaco Andrea Rossi, al Museo Venturino Venturi, alla Filanda e all’antico Mulino.

“Luoghi speciali in cui riportare i giovani — ha sottolineato Manetti — la cultura è trasversale: è welfare, benessere e aggregazione sociale. È un motore fondamentale per la crescita delle comunità, soprattutto nei centri più piccoli, dove rafforza il senso di appartenenza”.

L’impegno per il Teatro Bucci e i 400 anni dalla morte di Masaccio