Cure2Children, presentato il calendario 2026 dedicato alle protagoniste del cinema di Leonardo Pieraccioni

Presentato il calendario 2026 di Cure2Children

È stato presentato presso il palazzo del Pegaso a Firenze, sede del Consiglio regionale della Toscana, il calendario 2026 ‘Le Protagoniste del Cinema di Leonardo Pieraccioni’, l’iniziativa di Fondazione Cure2Children che celebra l’eccellenza del cinema italiano al femminile per sostenere i bambini malati di cancro.

“La Regione Toscana e il Consiglio – ha detto la presidente Stefania Saccardi aprendo la conferenza stampa – sono da sempre in prima linea nel sostenere iniziative di grande valore sociale come quelle promosse da Cure2Children. Questo calendario è un eccellente esempio di come cultura e solidarietà possano convergere, offrendo un aiuto concreto ai bambini colpiti da gravi malattie e lanciando al contempo un messaggio forte del valore del gioco di squadra nell’organizzazione di attività benefiche come questa . La Toscana è orgogliosa di essere il cuore pulsante di questo network di solidarietà e ha accolto con grande piacere la presentazione di questa importante iniziativa”.

Il calendario, che si può acquistare facendo una donazione sul sito di Cure2Children, come da tradizione, verrà distribuito ai consiglieri durante la seduta d’Aula di mercoledì 14 gennaio.

L’iniziativa ricade nel diciottesimo anno di attività della Fondazione, grazie alla generosa collaborazione del regista e attore Leonardo Pieraccioni, primo testimonial, che ha partecipato alla presentazione con un video messaggio: “ Quando mi è stato proposto di contribuire con gli scatti tratti dai miei ultimi film, ho aderito con entusiasmo e lo faccio da quando la Fondazione è nata. Le nostre attrici sono ‘Le Protagoniste’ non solo sul grande schermo, ma anche in questa battaglia di solidarietà. È un piccolo gesto e mi auguro che le immagini possano veicolare un messaggio importante e che l’iniziativa porti il massimo sostegno al progetto in Camerun, una causa che merita tutta la nostra attenzione ”.

Gli scatti sono stati realizzati in tanti anni dal fotografo di scena Leonardo Baldini: “Scegliamo sempre delle immagini che possono essere testimonianza sia del film che del backstage, momenti belli, esilaranti e di compagnia, anche perché, come dice Leonardo, quando lui gira un film è sempre un po’ andare tutti insieme al campeggio. E quest’anno abbiamo voluto dare spazio alle ragazze, alle donne di Pieraccioni”. Le immagini ritraggono volti noti e amati del cinema italiano, come Sabrina Ferilli e Chiara Francini.

Le donazioni raccolte tramite la campagna saranno interamente destinate al progetto Second Opinion – Consulenza Specialistica online in Oncoematologia Pediatrica. Grazie al coinvolgimento dei più autorevoli esperti al mondo, la Fondazione Cure2Children è anche un portale in grado di dare consulenze specialistiche in oncoematologia pediatrica a chiunque ne faccia richiesta, direttamente dal proprio sito. Iniziativa già in essere grazie al contributo della Fondazione ‘Biagioni e Borgogni’ ed al sostegno della commissione Sanità dell’Assemblea legislativa toscana. Il calendario non è solo un omaggio al cinema, ma porta con sé un forte messaggio di solidarietà e di sensibilizzazione sulla dignità delle donne, troppo spesso violate e protagoniste di dolorose pagine di cronaca.

La presidente della Fondazione Cure2Children Cristina Cianchi ha voluto far arrivare questo messaggio: “Siamo profondamente grati al Consiglio regionale per il costante supporto dimostrato in questi 18 anni. Questo calendario non è solo un omaggio al cinema e alle donne, ma è la forza motrice per i nostri progetti che ci permetterà di offrire un futuro ai bambini che lottano per la vita. La solidarietà che si stringe intorno alla nostra mission è un faro di speranza e la Toscana si conferma, ancora una volta, la nostra base operativa e morale ”.

Sono intervenuti durante la conferenza stampa che si è conclusa con la consegna di una targa di Cure2Children alla presidente Saccardi, Damiano Bonifacio, titolare della filiale ChiantiBanca di Campi Bisenzio, la capoarea Rossella Centineo e il testimonial Alessandro Sarti.