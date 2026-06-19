Dalla bottega in Maremma ai vertici della Silicon Valley: i fratelli Amodei e la sfida per un’IA etica

L’intelligenza artificiale che sta ridisegnando gli equilibri geopolitici ed economici del pianeta ha un legame profondo e inaspettato con la Maremma. A Massa Marittima, borgo medievale di ottomila anime in provincia di Grosseto, il dibattito pubblico non ruota solo attorno al turismo o alla storia locale, ma si concentra sui destini di Anthropic, il colosso tecnologico da 380 miliardi di dollari che con il suo modello Claude contende la leadership mondiale a OpenAI e Google. I due artefici di questa realtà, i fratelli Dario e Daniela Amodei, sono nati e cresciuti a San Francisco, ma la loro traiettoria esistenziale e la loro impostazione morale affondano le radici nel cuore della Toscana più autentica.

La storia della famiglia è legata alle grandi migrazioni interne del Novecento. I nonni paterni arrivarono in Maremma dal Trentino per lavorare nelle terre bonificate, stabilendosi in un podere situato tra Massa Marittima e Follonica. Lì nacque il padre, Riccardo Amodei, che negli anni Settanta scelse il mestiere di pellettiere, aprendo una bottega artigiana nel centro storico di Massa Marittima. La cura per il dettaglio, la pazienza del taglio preciso sulla pelle e l’idea di un manufatto destinato a durare nel tempo sono i valori che hanno definito la prima parte della sua vita, prima dell’incontro con Elena Engel, una giovane statunitense di Chicago con una forte tradizione familiare di attivismo civile. I due si innamorarono, si sposarono e decisero di trasferirsi in California, portando con sé un bagaglio culturale fatto di rispetto per la comunità, attenzione per gli ultimi e centralità della responsabilità personale.

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La nascita di Anthropic e l’attenzione per la sicurezza

Dario e Daniela Amodei sono cresciuti respirando questa sintesi tra il saper fare pratico italiano e la spinta all’impegno sociale della madre. Dario, fisico teorico con dottorati in biofisica, ha vissuto una svolta drammatica nel 2006 con la perdita del padre a causa di una malattia rara. Constatare che la ricerca medica aveva reso curabile quella stessa patologia solo pochissimi anni dopo la scomparsa di Riccardo ha instillato nel giovane scienziato un profondo senso di urgenza: il progresso scientifico non può rallentare perché la tecnologia ha il potere concreto di salvare vite umane. Dopo aver lavorato ai vertici di Google Brain e OpenAI, guidando lo sviluppo dei modelli GPT-2 e GPT-3, Dario ha avvertito il peso dei rischi sistemici legati a un’evoluzione tecnologica troppo rapida e priva di controlli.

Nel 2021, rifiutando la deriva puramente commerciale che stava assumendo OpenAI sotto la guida di Sam Altman, Dario e la sorella Daniela, quest’ultima con un solido background in studi umanistici, hanno deciso di fondare Anthropic insieme a un nucleo di ricercatori della Silicon Valley. La società è stata costituita come una public benefit corporation, una forma societaria che per statuto impone di bilanciare il profitto economico con l’obiettivo di generare un impatto positivo sulla società civile. La filosofia di Anthropic si fonda su un principio architettonico preciso: la sicurezza e l’allineamento ai valori umani non possono essere elementi aggiunti a posteriori, ma devono rappresentare le fondamenta esatte su cui vengono addestrati i modelli di intelligenza artificiale, che l’azienda si impegna a rendere strutturalmente benefici, onesta e innocui.

Lo scontro geopolitico e il caso Fable 5 e Mythos 5

Questo impianto ideale ha proiettato i fratelli Amodei in un durissimo braccio di ferro con l’amministrazione di Donald Trump. Anthropic si è opposta fermamente alle richieste di Washington sull’uso di Claude per la sorveglianza di massa o per armi autonome nei droni, subendo l’esclusione dagli appalti federali, poi annullata da un giudice di San Francisco. Lo scontro è salito ulteriormente di tono con il recente blocco di Fable 5 e Mythos 5, i due modelli di punta di Anthropic. Citando la sicurezza nazionale, il governo statunitense ha emesso una direttiva di controllo delle esportazioni che vieta l’accesso ai sistemi a qualsiasi cittadino straniero.

Una decisione basata sul timore di un potenziale “jailbreak” per aggirare le barriere di sicurezza, che ha costretto Anthropic a disattivare momentaneamente i modelli per tutta la clientela globale. Pur adeguandosi all’ordine, l’azienda ha espresso totale disaccordo, parlando di un provvedimento sproporzionato basato su vulnerabilità minori riscontrabili in qualsiasi altra IA sul mercato. Una resistenza, quella della startup, che dimostra come per i fondatori la trasparenza e la solidità delle regole valgano più dei compromessi commerciali con la politica.

Il futuro tra Silicon Valley e Maremma

Mentre lo scontro con la Casa Bianca prosegue a colpi di carta bollata e direttive tecnologiche, a Massa Marittima si guarda alla vicenda con una punta di orgoglio e molta curiosità. Chissà se, tra una causa federale e il lancio del prossimo super-algoritmo, Dario e Daniela Amodei decideranno di concedersi una pausa dalle tensioni della Silicon Valley per riscoprire la terra dove il padre tagliava il cuoio.

Del resto, la Toscana sta diventando una meta sempre più ambita per i nomadi digitali di tutto il mondo. E se è vero che per addestrare i modelli di Anthropic servono i server monumentali di Amazon e Google, per gestirne la governance etica e riposare la mente potrebbe bastare un computer portatile, una buona connessione e una finestra affacciata sulle colline maremmane. Chissà che il futuro dell’intelligenza artificiale non passi anche da un periodo di insospettabile smart working tra i vigneti e i borghi della Maremma.