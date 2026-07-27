Toscana segreta: cinque misteri che ancora oggi non hanno una risposta

Statue Stele

La Toscana è la terra del Rinascimento, dei grandi artisti e di alcune delle opere d’arte più celebri del mondo.

Ma accanto a questa parte della storia esiste un’altra Toscana, fatta di enigmi, leggende e domande che, a distanza di secoli o addirittura di millenni, non hanno mai trovato una risposta.

Guerrieri di pietra dal significato sconosciuto, morti sospette nelle corti medicee, labirinti perduti, spade conficcate nella roccia e capolavori scomparsi: sono misteri che continuano ad affascinare archeologi, storici e curiosi.

Ecco cinque tra i più incredibili misteri irrisolti della Toscana, dove il confine tra storia e leggenda è ancora oggi molto sottile.

1-Le Statue Stele della Lunigiana: i guerrieri di pietra vecchi di 5.000 anni

Prima degli Etruschi e dei Romani, la Lunigiana era abitata da un popolo che scolpì enigmatiche figure antropomorfe in arenaria. Sono le Statue Stele, risalenti al III-II millennio a.C.: uomini armati di pugnale e donne ornate di collane, dai volti stilizzati e dagli occhi a mezzaluna. Per secoli furono ritrovate nei campi e i contadini le chiamavano “idoli”, “giganti” o “santi”. Ma chi erano davvero gli uomini e le donne rappresentati? Erano antenati da venerare, divinità, guerrieri celebrati dopo la morte o simboli di potere delle antiche comunità? La loro funzione rimane ancora oggi un mistero. Le statue stele ritrovate lungo la valle del Magra sono oggi conservate nel Museo delle Statue Stele Lunigianesi, ospitato nel Castello del Piagnaro di Pontremoli. Cinquemila anni dopo, quelle figure immobili continuano a guardarci, custodi silenziosi del loro enigma.

Alessandro Allori – Portrait of Grand Duchess Bianca Capello de Medici with Her Son, Dallas Museum of Art – © https://it.wikipedia.org/wiki/Bianca_Cappello

2-La morte di Francesco I de’ Medici e Bianca Cappello

Il 20 ottobre 1587 nella Villa Medicea di Poggio a Caiano Bianca Cappello granduchessa di Toscana muore tra atroci sofferenze. La sua scomparsa avviene ad appena un giorno di distanza da quella del marito, il Granduca Francesco I de’ Medici, morto anche lui dopo una violenta agonia fatta di febbri e dolori. La causa ufficiale e storicamente più accreditata della morte è la malaria (o “febbre terzana”), contratta durante un soggiorno nella villa di campagna. Tuttavia, l’estrema vicinanza temporale del decesso con quello del consorte alimentò per secoli il sospetto di un avvelenamento per mano del cardinale Ferdinando de’ Medici (fratello di Francesco e suo successore al trono), ansioso di liberarsi della cognata e di impadronirsi del potere. Le analisi scientifiche e paleopatologiche condotte in tempi moderni sui resti dei coniugi hanno ridimensionato la tesi dell’omicidio per arsenico, supportando invece l’ipotesi clinica delle febbri malariche. Tra intrighi di corte, lotte per il potere e ipotesi contrastanti, la morte della coppia continua a essere uno dei misteri più affascinanti del Rinascimento italiano.

3-Il Labirinto di Porsenna a Chiusi

Sotto il centro storico di Chiusi potrebbe celarsi uno dei più grandi enigmi dell’antichità: il leggendario Labirinto di Porsenna. Si dice che sotto il paese ci sia un tesoro immenso, nascosto da secoli. È Plinio il Vecchio a narrare, riportando le parole di Marco Terenzio Varrone, che il potente re etrusco era stato sepolto sotto la città di Chiusi in un grandioso mausoleo che conteneva un labirinto inestricabile sormontato da piramidi. La sua descrizione ha acceso per secoli la curiosità di antiquari, architetti e archeologi. Ancora oggi, tra cunicoli sotterranei, gallerie e antiche cisterne visitabili, c’è chi ritiene che si possano trovare i resti di quella straordinaria costruzione, ma il vero mausoleo non è mai stato ritrovato. Tra storia, archeologia e leggenda, il mistero del Labirinto di Porsenna continua ancora oggi ad affascinare visitatori e ricercatori, senza che sia stata trovata una risposta definitiva.

Abbazia di San Galgano – © fbraga

4-La spada nella roccia a San Galgano

La celebre Spada nella Roccia non appartiene soltanto alla leggenda di Re Artù: si trova anche in Toscana, nell’Eremo di Montesiepi, accanto all’Abbazia di San Galgano, nel comune di Chiusdino. Secondo la tradizione, nel 1180 il giovane cavaliere Galgano Guidotti, dopo una profonda conversione spirituale, conficcò la propria spada nella pietra in segno di rinuncia alla violenza e alla vita mondana. L’elsa, trasformata simbolicamente in una croce, rappresentava l’inizio del suo cammino da eremita, per diventare San Galgano. La spada è ancora oggi custodita sotto una teca protettiva e continua ad alimentare il fascino di uno dei luoghi più misteriosi della Toscana, dove storia, fede e leggenda si intrecciano da oltre otto secoli.

5-La Battaglia di Anghiari l’affresco perduto di Leonardo

È forse il più celebre mistero artistico della Toscana. Nel 1503 Leonardo da Vinci ricevette l’incarico di dipingere la Battaglia di Anghiari nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, un’opera destinata a celebrare la vittoria fiorentina sui milanesi del 1440. L’affresco, però, non fu mai completato e andò perduto, probabilmente a causa di una tecnica sperimentale che si rivelò un fallimento. Da decenni gli studiosi si chiedono se il capolavoro possa essere ancora nascosto dietro gli affreschi realizzati in seguito da Giorgio Vasari. Indagini scientifiche con tecnologie all’avanguardia non hanno trovato niente di certo. Dell’affresco ci restano oggi il cartone, gli studi preparatori e alcune copie tra cui quella di Paul Rubens e la Tavola Doria. Il destino della Battaglia di Anghiari resta uno dei più grandi enigmi della storia dell’arte.