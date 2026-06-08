Effetto Venezia accende l’estate livornese: arte, musica e spettacoli invadono la città

Effetto Venezia

Cinque giorni di eventi tra musica, teatro, danza, incontri, installazioni e spettacoli diffusi in uno dei luoghi più suggestivi della città.

Torna a Livorno Effetto Venezia, la manifestazione che ogni estate trasforma il quartiere storico della Venezia in un grande palcoscenico a cielo aperto, richiamando migliaia di visitatori da tutta la Toscana e non solo.

Un’edizione che punta ancora una volta a coniugare cultura, intrattenimento e valorizzazione del territorio, animando canali, piazze e scorci storici con un programma ricco di appuntamenti e ospiti.

Un viaggio tra creatività e contaminazioni artistiche che conferma il festival come uno degli eventi più attesi dell’estate toscana.

Il festival si aprirà il 29 luglio con il concerto dei The Kolors in piazza del Luogo Pio, in una tappa speciale del loro live 2026.

Giovedì 30 luglio omaggio a Lucio Dalla. Alle 21.15 la direttrice artistica Grazia Di Michele dialogherà con Marcello Balestra sul libro “Lucio c’è. La vita e la musica di Lucio Dalla”. A seguire, quattro giovani artisti: Alessio Palagi, cantautore e chitarrista livornese classe 2001; Corrado Neri, artista siracusano tra pianoforte classico, jazz e ragtime; Mancino, cantautore e attore campano; Francesco Saporito, pianista jazz e compositore livornese classe 2002.

Chiude la serata il concerto di Ron che attraverso le canzoni ‘racconterà’ la sua vita artistica.

Venerdì 31 luglio, alle 21.15, il palco ospiterà un incontro musicale tra generazioni con Maria Teresa Reale, cantante, pianista, musicoterapeuta e docente di canto, vincitrice di The Voice Senior 3, e Matteo Trullu, giovanissimo talento pop-rock di 12 anni.

Alle 22 seguirà il concerto di Frankie hi-nrg mc.

Sabato 1 agosto si terrà un incontro sul bullismo e del cyberbullismo con un momento di confronto alle 21.15, guidato da Grazia Di Michele, con la partecipazione del sindaco di Livorno Luca Salvetti, di Teresa Manes madre di Andrea Spezzacatena (vittima di bullismo che che si tolse la vita il 20 novembre 2012 a 15 anni) e autrice del libro “Andrea – oltre il ragazzo dai pantaloni rosa”, e dell’attore Samuele Carrino, interprete di Andrea nel film e nel musical.

A seguire, alle 22, la serata continuerà con il concerto di Ditonellapiaga.

Domenica 2 agosto, alle 21.15, il finale sarà dedicato al ruolo delle cantautrici italiane con la presentazione del volume Matrilineare di Piergiorgio Pardo e l’esibizione di Giulia Mei, cantautrice e pianista palermitana, vincitrice di “Genova per voi”, finalista al premio Tenco e nota anche per il brano Bandiera.

A chiudere la serata e l’intera edizione sarà Ginevra Di Marco, storica voce dei C.S.I. e interprete toscana pluripremiata, con il suo progetto tra canzone d’autore, folk, Mediterraneo e Sud America.

Ginevra Di Marco