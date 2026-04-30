Festa dei lavoratori in Toscana, cortei e celebrazioni in tutta la regione

Lavoro e diritti, ma anche tradizioni e celebrazioni solenni: il Primo Maggio in Toscana è un giorno di festa e di riflessione, tra dibattiti, incontri e musica per mantenere alta l’attenzione su precariato, povertà e morti sul lavoro. Per un lavoro dignitoso è infatti il tema scelto quest’anno dai sindacati, Cgil, Cils e Uil.

Ogni provincia ha un calendario fitto di iniziative, eventi istituzionali e manifestazioni di piazza, con un unico filo comune: il diritto al lavoro.

Firenze e Città metropolitana

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, il Primo Maggio si apre con la cerimonia per il conferimento delle “Stelle al Merito del Lavoro”, onorificenza attribuita dal Presidente della Repubblica ai lavoratori che si sono distinti per meriti professionali, impegno, competenza e valori morali nel corso della propria attività lavorativa. Saranno insigniti 68 lavoratori, provenienti dalla Toscana, che hanno contribuito con la propria opera al miglioramento dei processi produttivi, alla crescita delle aziende di appartenenza e alla trasmissione delle competenze alle giovani generazioni.

Nel pomeriggio, sempre in piazza della Signoria ci sarà la XXXIII edizione del Trofeo Marzocco, il torneo nazionale tra gruppi storici di sbandieratori accompagnati da musici al ritmo di tamburi e chiarine.

Sempre nel capoluogo toscano, a Rifredi, dalle ore 17, iniziativa del 1° Maggio presso SMS Rifredi “Festa internazionale dei lavoratori”, “Nostra patria è il mondo intero” , Una iniziativa organizzata da Cgil, IPartecipate e Sms Rifredi.

All’Ippodromo del Visarno si tiene la manifestazione “Vivo” dedicata al lavoro creativo con musica e street food fino a mezzanotte.

Nella città metropolitana tante le iniziative. A Sesto Fiorentino, iniziativa pubblica con la sindaca e comizio di Paolo Fantappiè. Fiesole ospiterà invece un evento pubblico in Piazza Mino dalle 9:30, mentre a Barberino di Mugello si terrà un corteo in piazza Cavour seguito dal comizio di Guido Mazzoni.

A Pontassieve il corteo sarà accompagnato dalla Filarmonica “Giacomo Puccini”. Manifestazioni simili sono previste a Fucecchio, Castelfiorentino, Certaldo e Gambassi Terme. A Montaione, oltre al comizio in piazza Gramsci, il centro storico ospiterà la “Merenda nell’oliveta” con bruschette, musica popolare e letture della Costituzione.

Musica protagonista ad Arezzo, Livorno e Lucca

La Rete Arezzo R-Esiste ha organizzato il Primo Maggio al Parco del Pionta: alle ore 11.30, intervento di Alessandro Tracchi e alle ore 13 pranzo sociale. Alle ore 14.30 talk “Lavoro, genere e prospettive” con Lara Ghiglione, segretaria Cgil nazionale; Gabriella Cecchi, Consigliera di parità della Provincia di Arezzo e Natascia Maesi, presidente Arcigay nazionale. Modererà Vanessa Maccherini, vice presidente Chimera Arcobaleno Arcigay.

Dalle ore 16 musica live con The Spitters, Komarov Magnificent Backflip, Tacobellas e Autovelox. Martedì 5 maggio al colle del Pionta si terrà la proiezione del documentario “5 Broken Cameras” di Emad Burnat e Guy Davidi.

A Livorno a esibirsi per il concerto della Festa dei lavoratori in Fortezza Nuova, dalle 14:30, saranno vari gruppi musicali, con ospiti d’eccezione i 99 Posse. Prima ci saranno dibattiti e incontri.

In lucchesia, il grande appuntamento musicale è il Concertone gratuito di Capannori in piazza Aldo Moro, promosso dal Comune, con Mydrama, Yosef, Marina Rei e i The Kolors . A Seravezza si terrà un corteo con deposizione di corone e il comizio di Paolo Gozzani. Altre manifestazioni sindacali sono previste a Castelnuovo di Garfagnana, Piazza al Serchio, Camporgiano, Bolognana e Gorfigliano.

Le celebrazioni a Pisa, Siena, Pistoia, Prato e Massa Carrara. Festa del Maggio in Maremma

A Pisa il corteo si snoderà dalle 9:30 da piazza Vittorio Emanuele a piazza Garibaldi accompagnato dalla Girlesque StreetBand. Comizio finale con Alessandro Gasparri (Cgil Pisa), Giorgia Bumma (Cisl Pisa), Angelo Colombo (Uil Pisa). Manifestazioni si terranno anche a Montecalvoli, con il corte accompagnato dalla Filarmonica “G. Verdi”, e Pomarance.

Siena celebra la festa del Primo Maggio con l’iniziativa “Vivi Fortezza” presso la Fortezza Medicea e il concerto serale di Brusco. A Sinalunga ci sarà un concentramento di trattori e un corteo con la Filarmonica “Ciro Pinzuti”, mentre Sarteano, San Gimignano, Poggibonsi e Colle di Val d’Elsa ospiteranno i tradizionali cortei e comizi sindacali. Ad Abbadia San Salvatore i festeggiamenti iniziano già la sera del 30 aprile con il concerto della Filarmonica “G. Puccini”.

Pistoia vede il tradizionale corteo da Porta Lucchese a Piazza Duomo con il comizio di Triestina Maiolo e il successivo pranzo sociale al Circolo Arci Le Fornaci. In provincia, Agliana si prepara al corteo, poi un pranzo sociale e una biciclettata pomeridiana. Altre iniziative con cortei e comizi sono programmate a Casalguidi, Quarrata, Monsummano Terme, Montale, Pescia e nella zona di Lamporecchio e Larciano.

A Prato la giornata si apre alle ore 9 con la Santa Messa in Duomo. Alle ore 10:30 prende il via il corteo da Piazza Mercatale, dove si tiene anche il comizio conclusivo previsto per le ore 11:30, affidato a Erika Caparrini, segretaria CISL.

A Massa Carrara le celebrazioni iniziano a Carrara presso il cimitero di Marcognano, mentre a Massa verrà inaugurata un’opera d’arte sulla sicurezza sul lavoro davanti alla Camera del Lavoro.

In provincia di Grosseto, a Follonica si terrà un’iniziativa sindacale alla Sala Allegri, mentre a Manciano si svolgerà un corteo accompagnato dalla Magicaboola Brass Band che si concluderà con musica dal vivo e pranzo al sacco a La Pesa. A Braccagni la tradizione maremmana rivive con la Festa del Maggio e il raduno dei maggerini e cantastorie.