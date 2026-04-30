40 anni di Internet in Italia: al CNR di Pisa una giornata per celebrare l’anniversario

40 anni di internet in Italia

Il 30 aprile 2026, il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa celebra i 40 anni di Internet in Italia, un anniversario molto importante per la storia digitale del Paese.

Il 30 aprile infatti non è una data qualunque. Era il 1986 quando venne effettuato il primo collegamento italiano a Internet, partito proprio dal centro di ricerca CNUCE del CNR di Pisa, che segnò l’ingresso dell’Italia nella rete globale.

L’evento si svolgerà presso l’Auditorium del Cnr di Pisa, alla presenza delle autorità locali, del Presidente del Cnr, Andrea Lenzi e di molti rappresentanti del mondo della ricerca e dell’innovazione, esperti in particolare sui temi dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie quantistiche.

Quel primo collegamento dette il via a un percorso di innovazione che prosegue ancora oggi con l’Istituto di Informatica e Telematica (Cnr-Iit), punto di riferimento nella ricerca Cnr su Internet e le sue evoluzioni.

Al centro dell’incontro ci saranno: l’intelligenza artificiale, le tecnologie quantistiche e la trasformazione di Internet verso modelli sempre più distribuiti, intelligenti e pervasivi.

La giornata, dunque, si propone di offrire una visione articolata e multidisciplinare di questa importante trasformazione, mettendo in dialogo ricerca, industria e istituzioni, per comprendere non solo dove siamo oggi, ma soprattutto quale Internet stiamo costruendo per i prossimi decenni.

In questo contesto, l’anniversario diventa occasione per riflettere e discutere sul futuro della Rete e sul ruolo che l’Italia, e in particolare il Cnr con Pisa e la Toscana, continuano a svolgere nel campo dell’innovazione digitale.

Lo streaming dell’evento