Festa di San Patrizio tra birre, musica e balli tradizionali

Il San Patrizio Livorno Festival 2024 ospiti scrittori e interpreti: Catherine Dunne (scrittrice), William Wall (scrittore), Ola Majekodunmi (presentatrice, scrittrice, performer), Claudio Monteleone (attore), Federico Platania (scrittore, curatore di samuelbeckett.it) e Max Roveri (scrittore, mediatore culturale).

Il manifesto del San Patrizio Livorno Festival

Accanto alle esibizioni di Ola Majekodunmi in irlandese e inglese, con supporto in italiano, in programma un’intervista di William Wall sul suo prossimo libro in uscita da parte di Catherine Dunne. Federico Platania racconterà “Il Rinascimento di Beckett in Italia nel 2024″, mentre una tavola rotonda guidata da tutti i partecipanti irlandesi e Max Roveri esplorerà il concetto in evoluzione di “Le Irlandesità” in contesti culturali e sociali. Per il teatro, Claudio Monteleone presenterà l’atto unico “Non Beckett“.

Il programma del festival, oltre a comprendere la cultura irlandese, si conclude ogni sera con una “session” di musica tradizionale con tutti i partecipanti al festival.

Gli appuntamenti in programma a Firenze

A Firenze le iniziative in programma puntano a esibizioni musicali e serate in pub e locali. All’Hard Rock Cafe di Firenze domenica 17 marzo menu “green” ispirato alle specialità irlandesi; l’accompagnamento musicale è dei Dreams, cover band dei Cranberries. Questo particolare menù sarà disponibile dal 14 al 21 marzo. In occasione della Festa del Papà, martedì 19 marzo, Hard Rock Cafe Firenze propone invece un menu “father&son”, cioè da condividere tra genitori e figli.

La tap room del birrificio Oltrarno in via delle Campora apre la sera di domenica 17 marzo per una cena di San Patrizio a base di musiche irlandesi, stufato di manzo cotto nella birra scura e birra artigianale.

Green Store Pub di Firenze “La Guerrina”

A Firenze si potranno assaporare le iconiche birre tedesche di Krombacher al Green store pub “La guerrina” per la festa di San Patrizio. I titolari del locale Matteo ed Elisa propongono il “Panino Irish“. Si tratta di un pane croccante farcito con cheddar, bacon, salsa BBQ, roast-beef e cipolle stufate alla birra – entrambi di loro produzione – in abbinamento alla Krombacher Pils.

Il concerto di Eirini con le danze tradizionali da InStabile

Teatro InStabile e Music Pool presentano domenica 17 marzo a partire dalle ore 21.30 il concerto di Eirini, uno dei gruppi più conosciuti della musica irlandese in Italia. Ad accompagnare la serata la performance dell’Associazione Iris che da anni promuove la danza e la cultura irlandese in tutto il territorio toscano.

Eirini, band romana nata dal genio e dalla passione di Marco Fabbri, presenta un repertorio strumentale vario di danze e canzoni della tradizione irlandese, in un’interpretazione moderna ma nel rispetto della tradizione.

Gli eventi dedicati al whiskey irlandese

Non mancano gli appuntamenti dedicati al whiskey irlandese. Già perché San Patrizio non è sinonimo solo di birra. Jameson indica una serie di appuntamenti per questo fine settimana in Toscana: si parte da Massa venerdì 15 marzo con eventi in programma da Bodeguita, Malto pub, Hermes, Dry; a Grosseto sabato 16 appuntamento da Affinity, Vermuttino, Ricasoli. Infine a Livorno domenica 17 marzo da Cardellino, Sketch, Botanic. I festeggiamenti proseguiranno a Cecina il 22 marzo da Buscavida, il 29 marzo a Prato da Big Easy e il 30 marzo da Antica Velhatri a Volterra.

La carovana dello street food fa tappa a Pistoia

A Pistoia fa tappa la carovana di Streeat® Food Truck Festival per tre giorni dal 15 al 17 marzo in piazza della Resistenza. L’occasione per festeggiare San Patrizio con i migliori street food. Un evento che per la prima volta fa tappa in piazza della Resistenza.