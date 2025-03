Il Festival di Pasqua a Montepulciano

Musica classica nella terra del Nobile con il Festival di Pasqua: ben 18 gli appuntamenti fra il 13 aprile e il 17 maggio in occasione della X edizione a Montepulciano.

Il cartellone concepito da Eleonora Contucci, fondatrice e direttore artistico del Festival, si apre già il 13 aprile, giorno della Domenica delle Palme, con un’anteprima nel Tempio di San Biagio: il Requiem in re minore di Mozart avrà come interpreti quattro giovani solisti dell’Accademia d’Arte Lirica di Osimo, il Coro Giovanile delle Marche e la FORM, Orchestra Filarmonica Marchigiana, sotto la direzione del M° Luigi Piovano che quest’anno sarà artista in residenza al Festival con altri due concerti cameristici.

La prima settimana del Festival si presenta più ricca degli anni precedenti: si inizia martedì 15 aprile con una conferenza riservata ai ragazzi dei Licei Poliziani, con interventi di Paolo Tiezzi, don Manlio Sodi e Biancamaria Brumana , collegata alla mostra bibliografica “Musica in rosso e Nero. Libri liturgici dal Cinquecento in poi”.

Seguono poi due concerti nella giornata di sabato 19 aprile, entrambi nel Salone di Palazzo Contucci: alle ore 11, il Trio formato da Daria Zappa al violino, Anna Tyka Nyffenegger al violoncello e Massimiliano Matesic al pianoforte eseguirà musiche di Debussy, Lili Boulanger, Kodály e dello stesso Matesic. Alle ore 18:30 un’importante star della lirica, il mezzosoprano Marina Comparato, accompagnata al pianoforte da Gianni Fabbrini, presenterà un affascinante e piacevole recital intitolato “Bestiaire musical” con melodie di Poulenc, Ravel, Chabrier, Offenbach e Lecocq che hanno tutte degli animali come protagonisti.

Come ogni anno, infine, torna l’ensemble zurighese dei Baroccoli con due concerti nei giorni di Pasqua: domenica 20 aprile alle 21 presso il Duomo di Pienza e lunedì 21 aprile alle 17 presso la Chiesa del Gesù di Montepulciano. In programma musiche di Lully, Vivaldi, Alessandro Marcello, Brescianello, Handel e Bach con la partecipazione dei solisti Daria Zappa al violino, Pascal Suter al flauto dolce, Francesco Di Giacinto all’oboe (in collaborazione con il Master Accademico di oboe del Conservatorio di Venezia), Michele Santi alla tromba, Iskander Matesic voce bianca, Eleonora Contucci soprano e con Massimiliano Matesic al clavicembalo e alla concertazione.

Nelle settimane seguenti, il concerto dell’ensemble “Musica Antiqua Latina” dedicato alla Cantata Barocca in Italia (24 aprile), il tradizionale incontro con Amnesty International (che quest’anno festeggia i suoi 50 anni in Italia) e il suo portavoce Riccardo Noury (25 aprile). Il violoncellista Luigi Piovano il 25 aprile esegue musiche di Brahms e Rachmaninov in duo con il pianista Nikolay Khozyainov, anch’egli in residenza al Festival di quest’anno. Il giorno seguente Khozyainov esegue le 4 Ballate di Chopin e la Sonata “Appassionata” di Beethoven, il concerto (in collaborazione con il Belcanto Academy Opera Studio) del soprano Fiorenza Mercatali e del mezzosoprano Camilla Carol Farias accompagnate al pianoforte da Mattia Voltolini (27 aprile), il concerto dell’oboista Nelson David Nuñez Medina con il pianista Aredion Lici (in collaborazione con il Master Accademico di oboe del Conservatorio di Venezia).

Da segnalare le due conferenze-concerto dedicate al cervello dal neuroscienziato e neurologo Paolo Bartolomeo, una riservata ai ragazzi dei Licei Poliziani (29 aprile) l’altra aperta al pubblico (30 aprile), in cui lo stesso Bartolomeo siederà alla tastiera per eseguire musiche di Beethoven e Schubert insieme a Lorenzo Coppola (clarinetto) ed Eleonora Contucci (soprano), la conferenza di Sandro Angelini su Matteo Di Giovanni fra Sansepolcro e Siena (2 maggio), il concerto dell’ensemble d’archi del Conservatorio di Bolzano diretto da Ilija Marinlkovich impreziosito dalla presenza di quattro giovanissimi solisti (3 maggio), il concerto di chiusura con un Omaggio a Ezio Bosso a 5 anni dalla morte che avrà come protagonista il Trio PLP for BOSSO formato da Aylen Pritchin violino, Luigi Piovano violoncello e Francesco Libetta pianoforte.

Ci sarà infine un’appendice domenica 17 maggio, quando nella Chiesa di San Biagio la violinista americana Cheri Kelley terrà un concerto presentando il violino costruito da Giovanni Battista Ceruti intorno al 1810.

Il Festival anche quest’anno ha lanciato una raccolta fondi affidandosi a “Rete del dono”. Con una cifra anche minima, a partire da 5 Euro, tutti possono divenire alleati del Festival. Oltretutto ogni donazione potrà essere portata in detrazione/deduzione fiscale.