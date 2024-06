A Firenze tornano i Fochi per festeggiare San Giovanni, con un omaggio al Tour de France

I Fochi di San Giovanni a Firenze

Tutto pronto a Firenze per festeggiare San Giovanni Battista, patrono della città: la sera del 24 giugno tornano come da tradizione i “Fochi”, un maestoso spettacolo pirotecnico che quest’anno renderà un omaggio speciale alla partenza del Tour de France, che per la prima volta avverrà proprio dal capoluogo toscano il 29 giugno.

Le novità di questa edizione dei Fochi

Quest’anno i Fochi animeranno il cielo sopra Firenze il 24 giugno dalle 22 in poi per 40 minuti, con giochi di luce e le coreografie nuove dedicate naturalmente come sempre a Firenze, con gli immancabili Gigli colorati e il Tricolore nazionale, ma non solo. La notte dei Fochi infatti si colorerà anche di giallo per omaggiare il Tour de France 2024.

Ci sarà anche una grande sorpresa per la “scarica finale” dei fuochi d’artificio, che sarà completamente rinnovata.

Lo spettacolo, che dal 1796 viene organizzato dalla Società di San Giovanni Battista, anima e colora la notte del 24 giugno, quando i fiorentini si riversano sulle rive dell’Arno, o scelgono un punto panoramico sulle colline dal quale ammirare lo sfavillante crepitio dei fuochi di artificio. Una tradizione antica che ormai è un appuntamento fisso per generazioni di fiorentini e per i turisti, che da 90 anni è sostenuto dalla Fondazione CR Firenze.

Il 24 giugno tra i vari appuntamenti si terrà l’Ostensione del Reliquiario della Società di San Giovanni Battista e delle Croci di San Giovanni, e successivamente, in Battistero di San Giovanni, l’Offerta dei ceri all’arcivescovo e al capitolo fiorentino. A seguire la messa nel Duomo di Santa Maria del Fiore in onore del santo patrono e la consegna della Croce di San Giovanni anche all’arcivescovo.

Per l’occasione Don Gherardo Gambelli, parroco della chiesa fiorentina Madonna della Tosse e nominato nuovo arcivescovo di Firenze da Papa Francesco, sarà ordinato vescovo.

Il programma completo dei festeggiamenti

I festeggiamenti di San Giovanni non si limitano ai Fochi, ma comprendono un ricco calendario di eventi dal 16 al 27 giugno.

La mattina del 16 giugno alle 11 appuntamento in piazza della Signoria dove sull’Arengario di Palazzo Vecchio si celebra la Incoronazione del Marzocco. Il Corteo Storico della Repubblica Fiorentina sfilerà dal Palagio di Parte Guelfa a piazza della Signoria, per poi unirsi alla delegazione della Società di San Giovanni Battista, detentrice della Corona.

A seguire sarà consegnato il Premio Corona del Marzocco, un capolavoro di arte orafa realizzato dalla bottega di Paolo Penko, a due giovani che raccontano la Toscana con il loro lavoro e la loro professione: Silvia Daddi, titolare di “Mollica’s” e al musicista Gianmaria Vassallo.

La sera del 22 giugno invece alle 21 in piazza Duomo partirà l’84esima edizione della Cetilar Run Notturna di San Giovanni, un emozionante percorso agonistico di 10 chilometri tra i monumenti più suggestivi della città, che si tiene in occasione del patrono sin dal 1938.

Infine il 27 giugno a conclusione dei festeggiamenti presso la Società Canottieri Firenze si terrà per il Trofeo San Giovanni, una regata tra barche a otto vogatori, provenienti da altrettante nazioni: Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna con lo storico equipaggio dell’Università di Cambridge, Olanda, Slovenia, Spagna e naturalmente Italia.