Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Firenze in Rilievo: arriva la nuova guida tattile per far conoscere le meraviglie della città ai non vedenti

Un’innovativa guida in rilievo in Braille ed altre iniziative legate all’inclusività trasformano la culla del Rinascimento in un’esperienza sensoriale per non vedenti ed ipovedenti

/ Redazione
La guida tattile di Firenze

Toccare il Duomo con le dita, esplorare Ponte Vecchio attraverso il tatto, percepire la maestosità di Palazzo Vecchio sotto i polpastrelli. Non è fantasia, ma la nuova realtà che Firenze offre ai visitatori non vedenti ed ipovedenti grazie a “Firenze in Rilievo”, l’innovativa pubblicazione tattile presentata nell’ambito della conferenza internazionale dedicata all’ipovisione “Low Vision 2025”, in corso di svolgimento al Palazzo dei Congressi.

Una porta d’accesso in Braille alla città

Il progetto, che rappresenta una pietra miliare nell’accessibilità culturale, trasforma i monumenti patrimonio Unesco del centro storico fiorentino in tavole tridimensionali accompagnate da testi in Braille, permettendo a chi non può vedere di “leggere” con le mani la bellezza architettonica della culla del Rinascimento.

Realizzata grazie alla collaborazione tra il Laboratorio Didacommunicationlab dell’Università di Firenze e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, con il sostegno del Ministero del Turismo, attraverso il Bando Siti Unesco e Città Creative, la pubblicazione in due volumi rappresenta molto più di una semplice guida turistica: è una porta d’accesso democratica all’arte e alla cultura.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente presso il Firenze Welcome Center e attraverso la capillare rete dell’UICI su tutto il territorio nazionale, garantendo che questo strumento innovativo raggiunga il maggior numero possibile di beneficiari.

La guida tattile di Firenze

Un turismo inclusivo e sostenibile

“Firenze in Rilievo” si inserisce nel più ampio progetto “Feel Florence: dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica”, che mira a rendere il capoluogo toscano un modello di turismo inclusivo e sostenibile. Ogni tavola tattile è integrata con QR code che rimandano al portale FeelFlorence.it, dove sono disponibili descrizioni dettagliate dei monumenti, informazioni pratiche su orari e accessibilità, oltre a indicazioni sulla presenza di percorsi tattili dedicati.

L’iniziativa si colloca nel contesto della conferenza internazionale Low Vision 2025, evento mondiale sulla ricerca e riabilitazione visiva che sta lasciando un’eredità positiva tangibile alla città. Grazie all’impegno della Fondazione Destination Florence, in collaborazione con Firenze Fiera ed OIC Group, infatti, sono stati realizzati numerosi interventi strutturali al Palazzo dei Congressi, tra i quali l’installazione di mappe in Braille, segnaletica tattilo-plantare, pavimentazione uniforme e priva di ostacoli nei percorsi pedonali del giardino e l’adeguamento digitale per l’accessibilità web.

Il congresso ha inoltre promosso le “Low Vision Experience”, esperienze culturali inclusive come gli “Uffizi da toccare”, un percorso sensoriale che consente di esplorare sculture originali attraverso il tatto, accompagnato da mappe tattili e libri illustrati in rilievo; oltre a visite alla Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi e alla Stamperia Braille e Centro Tiflodidattico. Con “Firenze in Rilievo”, la città conferma dunque la sua vocazione all’innovazione sociale e culturale, dimostrando che l’arte e la bellezza non hanno barriere quando c’è la volontà di renderle davvero universali. Un progetto che non solo abbatte le barriere fisiche, ma costruisce ponti verso un futuro in cui il patrimonio culturale sia davvero di tutti e per tutti.

“Il progetto di Firenze in rilievo è la dimostrazione pratica dell’impatto positivo che il congressuale lascia sul territorio, anche al termine dell’evento – spiega Laura Masi, presidente di Fondazione Destination Florence. – Si tratta di un settore che porta non solo un turismo di qualità, ma lascia un’eredità positiva nel tempo. La nostra Fondazione è sempre in prima linea nel promuovere un turismo sostenibile, inclusivo e consapevole, trasformando ogni evento in un’opportunità di crescita per la città e per tutti i suoi cittadini”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Intelligenza artificiale: a Firenze arriva il chatbot per i servizi anagrafici

FestinaLente è il progetto pilota del Comune: un assitente virtuale che aiuta i cittadini per servizi come il cambio di residenza o le informazioni anagrafiche

Attualità / Chiara Bianchini

Inaugurato il raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini: da lunedì via al nuovo servizio

La nuova infrastruttura lunga 12 km, con la galleria di Serravalle come opera principale, garantirà più puntualità e più treni sulla linea Firenze–Viareggio. Investimento da 337 milioni di euro, di cui 35 finanziati dalla Regione Toscana

Attualità / Redazione

KEU a Pontedera: dalla Regione 15 milioni di euro per la bonifica dei rifiuti

L'intervento prevede la completa rimozione dei materiali lasciati sull'area che era dedicata alla lavorazione di rifiuti e che, invece, si è dimostrata essere una discarica di rifiuti gestiti e depositati in maniera incontrollata

Attualità

La riforma della cittadinanza, cosa cambia per i toscani all'estero: intervista a Maria Chiara Prodi

Attualità

Toscani nel Mondo: il sostegno della Regione alle comunità all'estero, tra cultura e radici

Attualità

Sara Vatteroni di Fondazione Migrantes Toscana: l'emigrazione è il nuovo ascensore sociale

Attualità

Giornata dei Toscani nel mondo: una rete che guarda al futuro

Attualità

Traffico e smog nel mirino: al via il secondo lotto della variante di Grassina

Attualità

Nuovo ponte sull’Arno tra Signa e Lastra a Signa, lavori al via a marzo 2026

I più popolari su intoscana

Salute / Redazione

Casa della comunità di Rapolano Terme. Giani: “Punto di riferimento per i cittadini”

Ambiente / Redazione

Cortili delle scuole come laboratori per combattere il cambiamento climatico: la sfida verde dell’Universtà di Firenze

Cultura / Redazione

“Toscana tutto l’anno”: nasce il calendario condiviso di rievocazioni storiche, tradizioni e folclore

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.