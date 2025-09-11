Firenze in Rilievo: arriva la nuova guida tattile per far conoscere le meraviglie della città ai non vedenti

La guida tattile di Firenze

Toccare il Duomo con le dita, esplorare Ponte Vecchio attraverso il tatto, percepire la maestosità di Palazzo Vecchio sotto i polpastrelli. Non è fantasia, ma la nuova realtà che Firenze offre ai visitatori non vedenti ed ipovedenti grazie a “Firenze in Rilievo”, l’innovativa pubblicazione tattile presentata nell’ambito della conferenza internazionale dedicata all’ipovisione “Low Vision 2025”, in corso di svolgimento al Palazzo dei Congressi.

Una porta d’accesso in Braille alla città

Il progetto, che rappresenta una pietra miliare nell’accessibilità culturale, trasforma i monumenti patrimonio Unesco del centro storico fiorentino in tavole tridimensionali accompagnate da testi in Braille, permettendo a chi non può vedere di “leggere” con le mani la bellezza architettonica della culla del Rinascimento.

Realizzata grazie alla collaborazione tra il Laboratorio Didacommunicationlab dell’Università di Firenze e l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, con il sostegno del Ministero del Turismo, attraverso il Bando Siti Unesco e Città Creative, la pubblicazione in due volumi rappresenta molto più di una semplice guida turistica: è una porta d’accesso democratica all’arte e alla cultura.

La pubblicazione sarà distribuita gratuitamente presso il Firenze Welcome Center e attraverso la capillare rete dell’UICI su tutto il territorio nazionale, garantendo che questo strumento innovativo raggiunga il maggior numero possibile di beneficiari.

Un turismo inclusivo e sostenibile

“Firenze in Rilievo” si inserisce nel più ampio progetto “Feel Florence: dalla transizione digitale alla sostenibilità per una nuova destinazione turistica”, che mira a rendere il capoluogo toscano un modello di turismo inclusivo e sostenibile. Ogni tavola tattile è integrata con QR code che rimandano al portale FeelFlorence.it, dove sono disponibili descrizioni dettagliate dei monumenti, informazioni pratiche su orari e accessibilità, oltre a indicazioni sulla presenza di percorsi tattili dedicati.

L’iniziativa si colloca nel contesto della conferenza internazionale Low Vision 2025, evento mondiale sulla ricerca e riabilitazione visiva che sta lasciando un’eredità positiva tangibile alla città. Grazie all’impegno della Fondazione Destination Florence, in collaborazione con Firenze Fiera ed OIC Group, infatti, sono stati realizzati numerosi interventi strutturali al Palazzo dei Congressi, tra i quali l’installazione di mappe in Braille, segnaletica tattilo-plantare, pavimentazione uniforme e priva di ostacoli nei percorsi pedonali del giardino e l’adeguamento digitale per l’accessibilità web.

Il congresso ha inoltre promosso le “Low Vision Experience”, esperienze culturali inclusive come gli “Uffizi da toccare”, un percorso sensoriale che consente di esplorare sculture originali attraverso il tatto, accompagnato da mappe tattili e libri illustrati in rilievo; oltre a visite alla Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi e alla Stamperia Braille e Centro Tiflodidattico. Con “Firenze in Rilievo”, la città conferma dunque la sua vocazione all’innovazione sociale e culturale, dimostrando che l’arte e la bellezza non hanno barriere quando c’è la volontà di renderle davvero universali. Un progetto che non solo abbatte le barriere fisiche, ma costruisce ponti verso un futuro in cui il patrimonio culturale sia davvero di tutti e per tutti.

“Il progetto di Firenze in rilievo è la dimostrazione pratica dell’impatto positivo che il congressuale lascia sul territorio, anche al termine dell’evento – spiega Laura Masi, presidente di Fondazione Destination Florence. – Si tratta di un settore che porta non solo un turismo di qualità, ma lascia un’eredità positiva nel tempo. La nostra Fondazione è sempre in prima linea nel promuovere un turismo sostenibile, inclusivo e consapevole, trasformando ogni evento in un’opportunità di crescita per la città e per tutti i suoi cittadini”.