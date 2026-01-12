Il portale ufficiale della Toscana

Formazione professionale, 12 milioni di euro per chi cerca lavoro

Nuove scadenze per l’assegno di formazione Gol: dalla Regione opportunità concrete per disoccupati, giovani e categorie fragili in tutta la Toscana

Corsi di formazione - © RF._.studio

La Regione Toscana rafforza l’impegno sulle politiche attive del lavoro e mette a disposizione 12 milioni di euro per la formazione professionale delle persone in cerca di occupazione. L’intervento riguarda l’assegno di formazione Gol-Garanzia occupabilità dei lavoratori e prevede nuove finestre temporali per la presentazione delle domande di finanziamento da parte delle Agenzie formative: una già fissata entro la fine del 2025, la seconda al 31 gennaio e l’ultima al 28 febbraio 2026. Un calendario pensato per ampliare le opportunità formative e rispondere in modo più capillare ai bisogni del territorio.

“Si tratta – spiegano il presidente Eugenio Giani e l’assessore regionale al lavoro e alla formazione, Alberto Lenzi – di un’occasione concreta per tutti coloro che appartengono a categorie che possiamo definire ‘fragili’. Si pensi, per esempio, ai disoccupati, a chi gode di un reddito di cittadinanza e di natura sociale e in genere a chi usufruisce di ammortizzatori sociali, ma anche a chi, essendo giovane, non studia e non lavora o alle donne in condizioni di svantaggio e anche ad altri. A disposizione per la loro formazione professionale ci sono complessivamente 12 milioni di euro”.

Dal 2024 ad oggi, fa sapere la Regione, l’assegno formazione Gol ha consentito l’attivazione di 987 corsi a cui hanno partecipato 9.094 persone con un finanziamento complessivo di 19.531.247,84 di euro e, come aggiungono Giani e Lenzi “ha visto un crescente interesse da parte delle persone che in particolare risiedono in aree interne lontane dai centri formativi più rilevanti. I corsi finanziati sono stati di varia tipologia: da quelli per i patentini, di poche ore, fino ai corsi di qualifica di oltre 600 ore. Siamo certi che anche questo ulteriore pacchetto di corsi incontrerà il favore di chi un lavoro vuole trovarlo e si attrezza per riuscire ad ottenerlo”.

I cittadini non occupati interessati a partecipare ai percorsi formativi possono rivolgersi ai Centri per l’Impiego per presentare domanda di iscrizione ai corsi finanziati.

Competenze digitale

Accanto all’assegno di formazione Gol, la Regione investe anche sull’innovazione e sulle competenze digitali attraverso specifici percorsi di aggiornamento.

“Abbiamo finanziato dieci progetti per percorsi formativi brevi di aggiornamento, impegnando a questo scopo oltre 1,6 milioni di euro – ha aggiunto l’assessore –  Si tratta di 595 percorsi rivolti ad oltre 5.000 disoccupati. Questi corsi stanno per partire in tutte le province toscane, ad eccezione di Lucca per la quale è in corso l’istruttoria sulle proposte pervenute in seguito alla riapertura dell’avviso. L’obiettivo è quello di accompagnare le persone, comprese quelle che presentano particolari situazioni di svantaggio o fragilità, in un percorso volto al miglioramento delle proprie competenze e all’ingresso o al reinserimento nel mercato del lavoro, garantendo la centralità della persona e la libertà di scelta”.

Anche per questi  percorsi le iscrizioni avvengono tramite i Centri per l’Impiego della Toscana.

Sia i corsi finanziati attraverso l’assegno di formazione Gol sia quelli dedicati all’upskilling digitale rientrano in Giovanisì, il progetto della Regione Toscana che sostiene l’autonomia dei giovani.

“Secondo gli ultimi monitoraggi – conclude l’assessore Lenzi – la Toscana mostra dati di attivazione del Programma Gol tra i migliori in Italia e si pone tra le prime Regioni. Per quanto riguarda la formazione delle persone non occupate, al 30 novembre 2025 la Toscana ha raggiunto oltre 64.000 formati, di cui oltre 31.000 in ambito di formazione digitale, superando il tal modo, e di gran lunga, l’obiettivo attribuitole dal Ministero del lavoro”.

