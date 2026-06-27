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Giani: al via la nuova legge della Toscana sulla rigenerazione verde

Previsto anche un premio annuale dedicato al progetto più funzionale alla rigenerazione verde e ai modelli e criteri della Green City

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- © ON-Photography Germany

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha annunciato che porterà in giunta la nuova proposta di legge regionale sulla rigenerazione verde per poi giungere il più rapidamente possibile all’approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale.

Più verde nelle aree urbane

“La legge regionale sulla rigenerazione verde – afferma il presidente Giani – intenderà sviluppare politiche di rigenerazione con il verde nelle aree urbane al fine di sostenere la realizzazione di parchi e giardini al posto di aree che con l’asfalto e la pietra si surriscaldano, nonché la cosiddetta forestazione urbana nelle aree dove vi è la necessità di introdurre un maggiore equilibrio”.

“La rigenerazione verde coinvolgerà anche il posizionamento di piante e attività vivaistiche negli ospedali, negli edifici pubblici, nelle scuole”, precisa Giani evidenziando che “la Regione, attraverso bandi e stanziando proprie risorse, sosterrà questi progetti esattamente come nei programmi di rigenerazione urbana che tanta fortuna hanno avuto fra i comuni della Toscana”.
“L’ossigeno delle piante – conclude il presidente – contribuirà ad alleviare le condizioni drammatiche generate dal riscaldamento climatico, di cui questi giorni abbiamo grande evidenza, migliorando così la qualità della vita”.

Un premio per il progetto green

La nuova proposta di legge regionale conterrà disposizioni che istituiranno un premio annuale dedicato al progetto più funzionale alla rigenerazione verde e ai modelli e criteri della Green City, coinvolgendo sia le più grandi città e capoluoghi di provincia della Toscana, sia i piccoli borghi della regione.

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